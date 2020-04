Edizioni Star Comics slittano le uscite della terza settimana di aprile

Con un comunicato stampa, Edizioni Star Comics ha confermato lo slittamento anche delle uscite previste la terza settimana di aprile e che quindi sarebbero state disponibili a partire dal 15 aprile prossimo.

Con fumetterie e librerie ancora chiuse a causa della emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, le uscite previste per la prossima settimana quindi sono rinviata a data da destinarsi.

Edizioni Star Comics ha confermato inoltre che aggiornerà le nuove date di uscita non appena sarà possibile stabilire e che sul sito ufficiale rimarranno invece momentaneamente invariate.

Si tratta della terza settimana di slittamenti con l’emergenza che ha già inficiato sulle uscite sia della prima che della seconda settimana di aprile dei fumetti targati Edizioni Star Comics.

Queste le uscite originariamente previste per il 15 aprile:

ARIADNE IN THE BLUE SKY N. 2

ASTRA LOST IN SPACE N. 5

GINTAMA N. 60

MIX N. 15

VITA E MORTE DI TOYO HARADA Volume Unico

ONE PIECE NEW EDITION N. 84

A CERTAIN MAGICAL INDEX N. 21

SUMMER TIME RENDERING N. 7

JOJOLION N. 20

YOTSUBA&! N. 6

Pochi giorni fa proprio a causa del blocco delle uscite, Edizioni Star Comics si era attivata per fornire una serie di contenuti digitali gratuiti ai propri lettori, vecchi e nuovi, con cui poter passare le giornate di lockdown necessarie affinché l’emergenza rientri e si possa finalmente ripartire anche con le nostre passioni.

Sotto l’hashtag #staracasa quindi la casa editrice perugina ha varato un calendario che presenterà ai lettori una serie di volumi in lettura gratuita, moltissimi numeri 1 di alcuni tra i manga e fumetti più apprezzati del ricco catalogo dell’editore, per tutti i dettagli cliccate QUI.

Tutti i titoli disponibili per la lettura gratuita saranno raccolta in questa pagina dedicata approntata esclusivamente per l’iniziativa da Star Comics.