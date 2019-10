Edward McGregor rivela l’inizio delle riprese della serie tv Disney+ su Obi-Wan Kenobi

La serie tv su Obi-Wan Kenobi è stata ufficialmente annunciata durante il Disney D23 Expo, ecco le ultime dichiarazioni di McGregor

Già da quando la serie tv su Obi-Wan Kenobi è stata ufficialmente annunciata durante il Disney D23 Expo, all’inizio dell’estate appena trascorsa, i fan stanno chiedendo maggiori informazioni su Ewan McGregor e sul suo ritorno nei panni dello Jedi. Ma con il lancio di The Mandalorian sul nuovo device streaming Disney+ e con l’inizio dei lavori per una nuova serie tv ambientata nella galassia lontana lontana di Star Wars (un prequel di Rogue One), e con il lancio di diversi show dei Marvel Studio, le indiscrezioni sulla serie tv su Obi-Wan Kenobi sono passate decisamente in secondo piano.

Ma, stando a quanto dichiarato dallo stesso McGregor sulle pagine di Men’s Journal, la serie tv con protagonista Obi-Wan Kenobi non inizierà le riprese prima dell’estate del 2020, e, quindi, con ogni probabilità la serie non debutterà su Disney+ prima del 2021. Il ritorno di McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi è stato molto atteso dai fan ai quali l’attore inglese ha spesso mentito circa le indiscrezioni sul suo ritorno nel franchise, e lo dichiara dicendo: “È stato davvero un sollievo, perché per quattro anni ho dovuto mentire a molta gente (riguardo il ritorno nei panni di Obi-Wan Kenobi)“.

McGregor, inoltre, ci rivela che: “La storia sarà ambientata tra Episodio III e Episodio IV. L’ordine Jedi è caduto a pezzi. Sarà molto interessante il fatto che si prenda un carattere che conosciamo in un modo e mostrarlo ad di fuori della storia che conosciamo. L’arco narrativo sarà molto interessante dal momento che tutti i Jedi furono massacrati alla fine di Episodio III. È sicuramente un avvenimento da esplorare meglio“. L’attore è davvero entusiasta di indossare nuovamente i panni di Kenobi, e aggiunge: “Voglio interpretare il ruolo in maniera quanto più vicina all’ Obi-Wan di Alec Guinness. Sto raggiungendo l’età che aveva Guinness nella trilogia originale, sto diventando più grigio, quindi sarà più facile accostarmi a lui come personaggio“.

Non sappiamo, quindi, la data precisa di messa in onda della nuova serie TV dedicata al franchise di Star Wars che andrà in onda su Disney+, quindi rimanete connessi con i nostri canali per saperne di più.