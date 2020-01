Efteling: aggiornamento dal cantiere di Max&Moritz

Come accennato in questo articolo, Efteling uno dei migliori parchi divertimento europei, sta costruendo una nuova montagna russa che aprirà la prossima primavera (data esatta ancora non nota): Max & Moritz. In questi mesi sono stati rilasciati tutti i dettagli del caso, in linea con il tipo di progetto annunciato. In particolare ricordiamo che questo nuovo roller coaster è un modello destinato rigorosamente ai bambini. Si tratta di un duelling powered coaster, pertanto il tracciato si sviluppa interamente al livello del suolo (6 metri), e presenta una serie di curve più o meno inclinate percorse ad una velocità massima di 36 km/h. Per avere un termine di paragone, troviamo la stessa tipologia a Mirabilandia (con il nome Rexplorer), ed in quel caso anche la velocità è praticamente identica: 35 km/h.

Potrebbe sembrare poco, tuttavia è bene non lasciarsi trarre in inganno. Questa tipologia consente di percorrere curve molto strette, quindi i passeggeri vengono sottoposti ad una forza G maggiore anche se la velocità è bassa. Max & Moritz non è ovviamente niente di adrenalinico, ma perfettamente adatto alle famiglie con bambini piccoli. Efteling comunque ha aggiunto quel tocco di magia ed attenzione che da sempre lo contraddistingue: i percorsi saranno due, con i treni che partiranno in contemporanea verso direzioni opposte, in modo che vi siano diversi incroci durante il giro. Inoltre, va ricordato che solitamente questo tipo di attrazione esegue due giri dello stesso tracciato, consentendo di raddoppiare il tempo del giro. Grazie alla scelta del doppio tracciato, questo non si tradurrà in grandi tempi d’attesa, come avviene puntualmente in parchi più grandi che hanno un solo tracciato. Adesso diamo uno sguardo al cantiere:

questa foto raffigura tutta l’area sulla quale sorgerà Max & Moritz e risale alla fine dello scorso anno. Possiamo vedere le fondamenta tutte completate. Il montaggio della montagna russa è in corso in questi giorni e dovrebbe concludersi entro la fine del mese, perfettamente in linea con i tempi previsti. Da notare inoltre che è stato necessario disboscare completamente l’area. Un fatto inevitabile, al quale Efteling porrà immediatamente rimedio. Come da artwork ad inizio articolo, è previsto il rimboschimento totale. Tornerà tutto verde e come prima, quando ancora era presente il vecchio Bobsled Coaster, demolito lo scorso anno, in quanto arrivato alla fine della sua vita dopo 35 anni di onorato servizio. Tuttavia, la stazione è stata parzialmente risparmiata dalla demolizione. Attualmente è in corso di trasformazione e ritematizzazione:

Infine ricordiamo che Max & Moritz non è un nome a caso. L’attrazione si ispira abbastanza fedelmente all’omonima storia per bambini del 1865, sconosciuta in Italia ma molto famosa in Olanda.