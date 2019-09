Efteling: ecco le novità in arrivo

Efteling inaugurerà una nuova montagna russa per famiglie di tipo duelling Max e Moritz e la trentesima fiaba nel bosco: I Sei Cigni.

Efteling è il parco tematico più importante dei Paesi Bassi, nonché il terzo più visitato d’Europa con i suoi 5,4 milioni di visitatori nel 2018. La sua posizione, a non più di un’ora da tutte le principali città olandesi è certamente un vantaggio non di poco conto, ma non l’unico motivo del suo successo.

Aperto nel lontano 1952 è diventato un simbolo dell’Olanda conosciuto in tutta Europa, in particolare per l’atmosfera magica e fiabesca al suo interno.

Nel settore dei parchi a tema è imprescindibile una certa costanza negli investimenti in nuove attrazioni. Efteling da questo punto di vista non si è mai fermato. Andiamo a vedere quali sono le prossime novità in arrivo.

I Sei Cigni

L’area che ha reso famoso Efteling è la foresta della fiabe, e come il nome suggerisce, tra la folta vegetazione sorgono su una superficie di 68.000 mq edifici altamente scenografici, molti dei quali internamente visitabili, raccontano ben 29 fiabe classiche di autori quali i fratelli Grimm, Hans Christian Andersen e Charles Perrault grazie anche all’utilizzo massiccio di audio-animatronics.

Il 28 Settembre verrà inaugurata la trentesima fiaba dell’area: I Sei Cigni. A differenza di tutte le altre, gli ospiti potranno salire a bordo di cigni sull’acqua rilassandosi lungo un percorso che include anche una sezione al chiuso. Come Efteling ci ha sempre abituati, la cura del dettaglio è massima, lontana da tanti altri parchi di fascia media.

Tra i vari dettagli spiccano in particolare i cigni, ognuno diverso dall’altro, un aggravio di costi notevole che pochi altri parchi sono disposti a sostenere, ma sono proprio i dettagli che fanno la differenza.

Max & Moritz family coaster

Dopo 35 anni di onorato servizio il bobsled coaster, tipologia in via di estinzione (ne esistono solo altri sette in tutto il mondo) ha appena chiuso per sempre. Questa tipologia presenta diverse problematiche, con costi di manutenzione sempre più onerosi fino alla non risolvibilità per l’impossibilità di reperire i pezzi di ricambio.

A breve inizieranno i lavori di demolizione. Al suo posto verrà realizzato un family coaster di tipo duelling (doppio tracciato come Master Thai di Mirabilandia).

Si chiamerà Max e Moritz, esattamente come la fiaba tedesca alla quale il coaster si ispira. Come per i Bob, si svilupperà nella foresta. Gli alberi abbattuti verranno interamente ripiantati, compatibilmente con il nuovo sviluppo del tracciato. Il parco ha rilasciato un artwork ufficiale:

Il coaster sarà pronto per la prossima primavera.