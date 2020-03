LEGO Collectible Minifigures Series: arriva la raccolta n. 20

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta durante l’edizione 2020 della New York Toy Fair arrivano, grazie al sito The Minifigure Store ,le immagini ufficiali della serie N. 20 della LEGO Collectible Minifigures Series. I personaggi inclusi in questa nuova LEGO Collectible Minifigures Series sono come sempre 16 (solo le serie tematiche, come ad esempio quelle dedicate ai LEGO Movie, a Disney etc includono un numero maggiore di personaggi – ad eccezione della serie 18, che includeva un 17esimo personaggio, il Poliziotto, in omaggio all’anniversario della nascita delle minifigure così come oggi le conosciamo):

I personaggi

Sono 16 i personaggi previsti per questa serie:

Musicista anni ’80

l’Atleta olimpica

la ballerina di breakdance

l’uomo con il costume del Brick

il pilota di Drone

la ragazza con il costume del Llama

l’atleta di arti marziali

la ragazza con il costume del baccello di piselli

il ragazzo con la Pinata

la piratessa

la ragazza in pigiama

la soccorritrice di tartarughe (muta da sub)

la fan della NASA

il “Super Warrior”

il cavaliere medievale

il vichingo

La scatola

Il box della LEGO Collectible Minifigures Series N.20 conterrà come sempre, 60 bustine. Dovremo attendere che le prime scatole vengano consegnate ai negozi per sapere quale sarà la distribuzione dei personaggi: sicuramente saranno presenti 3 serie complete da 16 personaggi, alle quali si aggiungeranno 12 tra doppie e triple. La nuova LEGO Collectible Minifigures Series N.20 sarà nei negozi dalla fine di aprile al prezzo di € 3,99 cad. busta.

Importante: molti negozi LEGO Specialist (i negozi di giocattoli – e non solo – che acquistano direttamente da LEGO Italia) offrono il servizio di poter acquistare solo ed esclusivamente la serie completa di 16 personaggi (si paga qualcosina in più ma non si corre il rischio di comprare personaggi doppi o tripli)… ovviamente a meno che voi non siate palpatori professionisti in grado di riconoscere i personaggi palpando le bustine!