Eisenhorn: nuova serie TV ispirata a Warhammer 40.000

È stato recentemente annunciato l'arrivo di una serie TV ispirata a Warhammer 40.000 che si intitolerà Eisenhorn e verrà sviluppato da Frank Spotnitz.

È stato recentemente annunciato l’arrivo di una serie TV ispirata a Warhammer 40.000 che si intitolerà Eisenhorn. Il live-action verrà sviluppato da Frank Spotnitz ma ancora non si conosce l’emittente o la piattaforma streaming sulla quale verrà trasmesso. Si sa però che la nuova serie verrà realizzata con la collaborazione di Big Light Productions e Games Workshop.

Il nuovo show televisivo sarà ispirato a Warhammer 40.000, dunque unirà il genere fantascientifico con quello fantasy e criminale. Il protagonista sarà Gregor Eisenhorn il quale, insieme ai suoi investigatori, dovrà lottare per sconfiggere in tempo le armate nemiche, per salvare l’umanità.

Frank Spotnitz ha affermato che Warhammer 40.000 è ricco di storie molto complesse e intrecciate tra loro. Quindi i fan saranno curiosi di scoprire come si evolveranno le vicende nel live-action Eisenhorn. Infatti, lo stesso produttore e showrunner si è mostrato entusiasta di partecipare ad un progetto così tanto complesso ma nello stesso tempo unico ed entusiasmante. Queste le sue parole a tal proposito:

“Non c’è nulla di questo tipo in televisione e siamo incredibilmente entusiati di immergerci in questa esperienza all’insegna della creazione di mondi pieni di immaginazione, complessi e coinvolgenti con lo scopo di portare sullo schermo questa incredibile saga”.

Anche Andy Smillie di Games Workshop avrebbe affermato che l‘Inquisitore Eisenhorn è sicuramente uno dei personaggi più amati del mondo di Warhammer 40.000 ed è sicuro del successo che potrebbe arrivare con il nuovo progetto. Dan Abnett ha confermato la complessità del personaggio rappresentato da Gregor Eisenhorn affermando che:

“Non è l’eroe semplice e spietato che sembra. La sua battaglia lo porta in luoghi oscuri e lo obbliga a mettere in dubbio il suo dovere, la sua comprensione dell’Imperium e la sua stessa identità. Con Eisenhorn non si tratta solo di avventure e sono certamente vivide: si tratta del percorso che lo spinge ai limiti di ciò che è e di quello che significa essere leale”

Dunque, cosa ne pensate di questo nuovo progetto in arrivo? Siete curiosi di scoprire le vicende del nuovo live-action Eisenhorn?