Nella giornata di oggi è stato presentato per la prima volta con un trailer il nuovo Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo degli assassini della famosissima saga di Ubisoft. Oltre alla classica edizione del gioco hanno presentato una collector’s edition in esclusiva solamente per il sito Ubisoft che tra i vari contenuti contiene una bellissima statua di 30 cm che mostra il personaggio del videogame in versione femminile. Per i collezionisti che invece preferirebbero avere la versione maschile utilizzabile nel gioco è stata realizzata appositamente una statuetta dedicata a lui rinominata: Eivor Morso di Lupo.

La statica fa parte della linea Ubicollectibles, realizzata completamente in pvc o plastica, raggiungendo un’altezza di ben 25 cm. Eivor viene rappresentato in una posa di vittoria dopo uno scontro con la scoperta di un tesoro nascosto in una fortezza. Se andiamo ad analizzare nel dettaglio la statua non possiamo notare gli incredibili particolari realizzati dall’azienda, tra cui: un forziere colmo di monete e perfettamente rifinito, gli abiti e l’arma realizzati nel dettaglio, senza dimenticare la tradizionale lama celata degli assassini. Apprendiamo che come extra sarà incluso un codice unico per sbloccare il set Raider Tattoo all’interno del gioco.

Eivor è un lupo solitario a capo di un clan vichingo, nutre un profondo amore per i suoi compagni e non ha paura di morire per proteggere la sua gente. Oltre ad essere un gran guerriero in battaglia, Eivor possiede una grande astuzia preferendo affrontare le sue avventure in solitaria e in prima persona per dimostrare il suo enorme coraggio.

La statua di Eivor – Morso di Lupo (Assassin’s Creed Valhalla) è già in preordine sullo store di Ubisoft al costo di 59,99 euro. La spedizione sarà gratuita se sarà prenotata con consegna alla data di uscita.