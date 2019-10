El Dorado e Ravensburger: alla scoperta del Gioco dell’Anno 2019

El Dorado di Ravensburger, vincitore del premio Gioco dell'Anno 2019, sarà presente a Lucca Comics & Games 2019 in dimostrazione e in vendita.

Vincitore del premio Gioco dell’Anno 2019, riconoscimento assegnato annualmente dalla prestigiosa manifestazione Lucca Comics & Games, El Dorado (di cui potete leggere la nostra recensione) è un gioco da tavolo, creato da Reiner Knizia e prodotto da Ravensburger, che si fonda su meccaniche di deck building, esplorazione e percorso.

Calato in un’ambientazione altamente evocativa come quella della jungla sudamericana, El Dorado è un gioco da tavolo d’avventura da due a quattro giocatori, dai dieci anni in su, adatto a tutta la famiglia, grazie al regolamento semplice ma profondo e alla durata non eccessiva, che si attesta a circa sessanta minuti a partita.

In El Dorado, ogni giocatore deve assoldare una squadra di esploratori composta da vari personaggi tipici delle storie d’avventura, organizzare l’equipaggiamento necessario ad affrontare la spedizione e partire alla ricerca della mitica città d’oro di El Dorado. Ogni spedizione è rappresentata da un mazzo di carte, che possono essere giocate per esplorare i territori oppure come risorse per comprare nuovi equipaggiamenti o nuovi membri della spedizione. I giocatori dovranno quindi addentrarsi in territori inesplorati, attraversando fiumi, valicando montagne e facendosi largo tra intricate foreste. Il giocatore che attraversa per primo i confini della città di El Dorado vince. Plance

Grazie alle molteplici composizioni possibili della mappa di gioco, composta da plance modulari, i percorsi che i giocatori dovranno percorrere saranno sempre più sfidanti. È possibile, inoltre, comporre gli elementi come si preferisce creando qualsiasi tipo di mappa: non esistono limiti o vincoli da osservare e l’autore stesso invita i giocatori a sperimentare con gli elementi del gioco, assicurando allo stesso un fattore di rigiocabilità estremamente elevato.

La versione italiana del gioco è uscita a marzo 2019 e già ad ottobre si è aggiudicata il premio di Gioco dell’anno 2019. Il concorso è organizzato da Lucca Comics & Games e dal 2013 premia i migliori giochi da tavolo in Italia. Quest’anno, i nove componenti della Giuria hanno deciso di premiare El Dorado, indicandolo come “il gioco più riuscito del 2019 per semplicità e chiarezza del regolamento, alta rigiocabilità e ambientazione evocativa” (per il giudizio completo, visitare il sito del gioco dell’anno).

Inoltre, il gioco è adatto a una vasta gamma di diverse tipologie di pubblico, dai neofiti ai giocatori esperti. Attraverso l’esperienza acquisita partita dopo partita, grazie alla natura modulare della mappa e a meccaniche profonde, coadiuvate da un regolamento semplice da apprendere, il gameplay non risulta mai noioso o banale, rendendo El Dorado il titolo ideale a introdurre nuovi giocatori al mondo del gioco da tavolo.

Lucca Comics & Games in collaborazione con Ravensburger offre la possibilità di provare il gioco durate le giornate dell’evento. Dal 30 ottobre al 3 novembre i partecipanti alla manifestazione troveranno uno stand dedicato ad El Dorado all’interno del Padiglione Carducci, stand CAR213. Tutti gli appassionati potranno quindi provare l’emozione di calarsi nei panni di novelli Indiana Jones e avventurarsi alla ricerca della mitica El Dorado.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di acquistare El Dorado direttamente in fiera, a pochi passi dallo stand dedicato. Il gioco verrà infatti venduto da Manicomix presso lo stand CAR318, all’interno del Padiglione Carducci.