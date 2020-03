Eldritch Century, prevendite per il GdR lovecraftiano

I game designer messicani di Draco Studios hanno aperto i preordini per il manuale base del gioco di ruolo Eldritch Century. Il titolo esplora un mondo alternativo in cui la prima Guerra Mondiale è stata interrotta dalla comparsa di una misteriosa nebbia ricolma di creature mostruose dalle fattezze lovecraftiane. Una struttura narrativa molto affine a quella vista dal nostrano Sine Requie, ma mescolata a La Nebbia di Stephen King. Si tratta di un tomo supportato da un “dual system”, ovvero può essere usato sia come scenario per il classico d20 system, sia con un sistema di regole riadattate che i creatori chiamano Draco System.

Dal testo ufficiale:

Manuale GdR con 400 pagine interamente colorate basato sul mondo pre-apocalittico e ucronico di Eldritch Century. Doppio sistema: compatibile con la 5ª edizione e anche con il Draco System, con regole per creare i personaggi e percorsi specializzati. Include il bestiario di Eldrithc. L’Europa è stata consumata dal Miasma, una nebbia densa che corrompe qualsiasi cosa con cui entra in contatto. È emersa nel 1918 e si è espansa sin da allora. Entro l’anno 1984, la Terra Ferita era ormai cambiata, con 6 potenti fazioni che si attaccavano reciprocamente alla gola combattendo la più fredda delle guerre. Un’organizzazione segreta, la Minerva Initiative, recluta agenti da ogni parte del mondo per rubare tecnologie dalle altre fazioni e per sabotare i loro progetti più pericolosi, il tutto mentre combattono i mostri che vivono nel Miasma e mentre cercano di capire come evitare la quarta espansione Miasmatica che sta consumando il mondo.

La stampa del manuale con copertina rigida viene concessa in prevendita sul sito ufficiale di Draco Studios a $60, $20 invece per il pdf.