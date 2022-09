Pixar è lieta di annunciare il cast di Elemental e di presentare una nuova immagine e un poster per il film in uscita ispirato all’infanzia del regista. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Durante il D23 Expo 2022, Pixar ha rivelato alcuni nuovi interessanti dettagli sul suo prossimo film d’animazione: Elemental. Tra le informazioni ci sono quelle relative al cast, o meglio alle voci originali dei personaggio protagonisti. Nello specifico, quest’ultimi prenderanno vita grazie a Mamoudou Athie di Jurassic World Dominion e Leah Lewis di Jurassic World Dominion.

Inoltre, secondo quanto emerso, il regista del film Peter Sohn e la produttrice Denise Ream, che in precedenza avevano collaborato a The Good Dinosaur del 2015, hanno anche svelato una nuove immagine e il poster del prossimo film Pixar.

Il film d’animazione Elemental è direttamente ispirato dall’infanzia di Peter Sohn a New York, e narra le vicende di un’improbabile coppia in una città dove vivono insieme fuoco, acqua, terra e aria.

Check out this #D23Expo Exclusive Poster for Disney and Pixar’s Elemental. See the movie only in theaters June 16, 2023! pic.twitter.com/gnLjVZVngx

— Pixar (@Pixar) September 9, 2022