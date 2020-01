Eli Roth’s History of Horror: la storia del cinema Horror secondo Eli Roth

In arrivo da Midnight Factory e Koch Media la serie Eli Roth’s History of Horror, raccolta in DVD e Blu-Ray della docuserie antologica sul cinema d’orrore prodotta da AMC e Eli Roth.

Eli Roth’s History of Horror sarà una serie che approfondirà il genere horror, dedicando spazio ai classici contemporanei di genere. A fare gli onori di casa sarà il regista di Hostel e Green Hell, che guiderà gli appassionati in un’analisi di alcuni tra gli aspetti più entusiasmanti di questo genere.

Il dvd e il Blu-Ray conterranno la prima stagione della serie, composta da 7 episodi in cui sarà possibile ascoltare gli aneddoti e le esperienze di personalità di rilievo come Stephen King, Quentin Tarantino, Jordan Peele, Jason Blum, Robert Englund, Linda Blair, Tippi Hedren, Rob Zombie, Haley Joel Osment, Jack Black, John Landis, Jamie Lee Curtis e molti altri.

Questi narratori d’eccezione guideranno in un’escursione tra i grandi temi del genere e e sveleranno alcuni retroscena che hanno accompagnato la loro carriera che ha plasmato e definito il cinema horror.

Eli Roth’s History of Horror affronterà i topoi del genere in episodi della dalla una durata di 40 minuti. La serie affronterà il tema trattato in maniera trasversale, affrontando le evoluzioni attraverso le epoche, l’impatto che i singoli aspetti hanno avuto sulla società e sull’immaginario collettivo. Attraverso le varie puntate di Eli Roth’s History of Horror gli spettatori avranno anche la possibilità di indagare il profondo legame tra l’uomo e la sua necessaria dipendenza dalla paura.

Di seguito l’elenco degli episodi:

Zombi

Slasher – Parte 1

Slashers – Parte 2

Possessioni Demoniache

Creature Assassine

Vampire

Storie di Fantasmi

Eli Roth’s History of Horror sarà disponibile in DVD e Blu-Ray a partire dal 23 gennaio ad un prezzo di 29,99 euro (formato DVD) e 34,98 euro (formato Blu-Ray).