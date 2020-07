Elizabeth Moss realizzerà una serie per Hulu

Elisabeth Moss è sicuramente una delle attrici più apprezzate sia del piccolo sia del grande schermo, e lo rivelano la vittoria dell’Emmy per la sua interpretazione in The Handmaid’s Tale e la performance in L’Uomo Invisibile. Inoltre, sembrerebbe che la talentuosa attrice voglia cambiare prospettiva e mettersi dietro la macchina da presa.

La Moss è a capo di una casa di produzione, Love & Squalor Pictures e, stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter (potete leggere l’articolo originale a questo link), avrebbe raggiunto un accordo con Hulu e Fox 21 Television Studios per la produzione di una serie tv. Si apprende, inoltre, il titolo della serie tv, Black Match, di cui sappiamo ancora ben poco.

Black Match è descritto come un neo-noir thriller psicologico-sessuale ambientato a Los Angeles. La sceneggiatura dello show sarà scritta da Ian McCulloch e alla regia vedremo un veterano come Mike Barker tra i cui lavori ricordiamo The Handmaid’s Tale e Outlander.

In un comunicato Elisabeth Moss dichiara:

“Sono molto contenta di aver fondato la società e di aver concluso un accordo con Lindsey (McManus) per ricercare del materiale appetibile e contribuire al progetto in veste di produttori. Vogliamo produrre delle storie forti, uniche sia per il piccolo sia per il grande schermo, storie che rappresenteranno il mondo che ci circonda e che vediamo attorno a noi. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo costruito e che comprende progetti più commerciali ma anche qualcosa di molto ricercato e oscuro. Craig Erwich e Hulu sono stati dei fantastici partner con The Handmaid’s Tale per le scorse tre stagioni dello show, e sono molto felice di iniziare la collaborazione creativa con Bert Salke e tutti coloro che fanno parte di Fox 21“.

Craig Erwich di Hulu a sua volta ha rilasciato una dichiarazione

“Elisabeth è una forza creativa inarrestabile nel mondo della televisione e del cinema, sia davanti sia dietro la macchina da presa. È stata parte integrante del successo di Hulu grazie alla sua performance in The Handmaid’s Tale, vincitrice del premio Emmy e alla sua visione lungimirante per lo spettacolo in veste di produttore esecutivo. Siamo onorati di essere la piattaforma di streaming che renderà tangibili le incredibili storie che lei e la sua produzione creeranno e non vedo l’ora di vedere Love & Squalor Pictures dare vita a Black Match“.