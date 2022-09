Come ampiamente pronosticato, Scarlet Witch è stata la villain principale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. L’alter ego di Wanda Maximoff ha scatenato il caos all’interno del film e le sue azioni hanno avuto ramificazioni importanti, tra cui l’uccisione (alquanto brutale) degli Illuminati di Terra-838. Nonostante tutto, Elizabeth Olsen spera ancora in un arco narrativo che porti alla sua redenzione.

Scarlet Witch

Una redenzione di Scarlet Witch nell’MCU? Elizabeth Olsen è possibilista

Ai microfoni di Variety la nota attrice ha così dichiarato: “Penso che Wanda stia andando verso una sorta di redenzione. Nessuno di questi personaggi, a mio avviso, è davvero andato, soprattutto adesso che è stato introdotto il concetto del Multiverso. Dopo aver interpretato Wanda per anni ho capito che ci sono tantissime opportunità da cogliere con questo meraviglioso personaggio. In un certo senso rompe quella monotonia che si viene a creare dopo anni, dando un qualcosa di nuovo”. Alla fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Wanda riconosce i suoi errori e si sacrifica per evitare ulteriori danni causati dall’utilizzo del Darkhold, scomparendo nel nulla.

Si vociferava di un film stand-alone dedicato a Scarlet Witch da rivelare al San Diego Comic-Con di quest’anno, ma per il momento non è stato annunciato nulla. In ogni caso è altamente probabile che Wanda possa ricoprire un ruolo fondamentale nel futuro dell’MCU soprattutto in vista di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, i due mega crossover Marvel previsti per il 2025.

Comparsa per la prima volta nelle scene post-credit di Captain America: The Winter Soldier assieme al fratello Pietro, Wanda è un personaggio che si è evoluto in modo continuo all’interno del Marvel Cinematic Universe. Dopo esser stata inizialmente un’avversaria dei Vendicatori in Avengers: Age of Ultron, Wanda è divenuta parte integrante di alcuni dei momenti salienti della saga cinematografica degli Eroi più Potenti della Terra, in particolare in Captain America: Civil War, dove un suo involontario errore durante una missione porterà agli Accordi di Sokovia e alla spaccatura tra i Vendicatori.