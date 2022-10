Tra la novità Home Video in uscita nell’ultimo periodo è arrivato finalmente anche Elvis, il nuovo film del visionario regista Baz Luhrmann con protagonisti Austin Butler e Tom Hanks. Il film è già disponibile sul mercato in formato DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD e ogni edizione porta con sé specifiche caratteristiche. Scopriamo dunque insieme la nostra esperienza d’uso con Elvis in 4K Ultra HD Steelbook.

Elvis in 4K

Elvis in 4K

Elvis – La storia del Re del rock and roll

Questa produzione è la rivisitazione in chiave cinematografica della carriera di Elvis vista attraverso lo sguardo del suo manager, il colonnello Tom Parker. Il film porta dunque lo spettatore ad approfondire le complesse dinamiche tra i due e le vicende che hanno reso protagonista Elvis durante un’arco temporale di 20 anni. Si parte quindi dal suo esordio, fino a raggiungere quella che è stata una vera esplosione mediatica a livello mondiale. Elvis raggiunse un livello di celebrità senza precedenti. Oltre ai due, il film porta sullo schermo anche altri importanti personaggi che hanno orbitato attorno alla vita del Re del rock and roll, come ad esempio Priscilla Presley, una delle persone più significative e influenti nella vita della star.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al 75esimo Festival di Cannes dove ha ricevuto 12 minuti di applausi e standing ovation.

Leggi la nostra recensione del film Elvis.

Il comparto video di Elvis in 4K

Iniziamo subito dicendovi che il comparto video, presente in questa specifica edizione Home Video, offre una risoluzione a 2160p visibile con i lettori e i pannelli supportati. Le immagini, seppur siano ambientate in un contesto risalente a metà secolo, sono quindi ottime, anche in presenza di una leggera grana utile più a datare il periodo storico che altro. Essa è a tratti ben visibile ma la freschezza della produzione viene compensata dal Dolby Vision, che garantisce un pattern di colori brillanti, rotondi e pieni.

Molto interessante la scelta stilistica di migliorare questi aspetti man mano che la storia va avanti. Più ci avviciniamo ai tempi nostri e maggior risalto hanno le immagini. Seppur questa tecnica non sia una scelta nuovo nel panorama cinematografico, l’abbiamo vista ad esempio anche nel film King Richard – Una famiglia vincente con Will Smith, è senz’altro un tocco in più che dimostra come ogni passaggio produttivo abbia goduto della giusta attenzione.

Ad aiutare il quadro generale che ci si prospetta davanti c’è poi un contrasto che non mostra il fianco, con neri profondi che staccano senza paura e indugio sui toni accesi come il rosso e il rosa (entrambi colori abbastanza ricorrenti all’interno della pellicola). Insomma, di critiche negative se ne possono fare davvero poche, poiché la traccia video non ha mostrato nemmeno imperfezioni visive date da eventuali rumori digitali.

Il comparto audio

Per quanto concerne il comparto audio, anche in questo caso ci focalizzeremo soltanto sull’analisi dell’edizione migliore presente all’interno di questa proposta, ovvero quella in 4K Ultra HD. Tuttavia, per dovere di cronaca, vi informiamo che l’edizione in Blu-ray contiene al suo interno una traccia in lingua italiano nel formato DTS-HD Master audio mentre la versione Dolby Atmos-TrueHD è presente nel Blu-ray soltanto in lingua inglese. Discorso diverso invece per quanto concerne appunto l’edizione in 4K Ultra HD del film, che porta allo spettatore, o meglio all’ascoltatore, anche un’ottima traccia Dolby Atmos-TrueHD in lingua italiana.

Volendo sintetizzare moltissimo, potremmo dire che la traccia Dolby Atmos è carica di rock n roll. Tutti i suoni sono un piacere per le orecchie grazie al loro essere pieni, profondi ma allo stesso tempo chiari e trasparenti. Tutti gli altoparlanti vengono sapientemente coinvolti per un risultato che ha quasi dell’incredibile e vi porta, grazie anche ai riverberi, direttamente sulla scena di un teatro.

I contenuti speciali

Come ogni edizione Home Video che si rispetti, anche in questo caso abbiamo trovato presenti una serie di contenuti aggiuntivi degli di nota. Parliamo di quasi un’ora di filmati in grado di portare dietro le quinte della produzione tutti i fan di Elvis. Si parte dunque con Bigger Than Life: The Story of Elvis, un filmato in alta definizione con al centro le dichiarazioni del cast principale e la troupe circa le difficoltà affrontate durante la produzione del film. E poi ancora si passa al video intitolato Rock N Roll Royalty: la musica e gli artisti dietro Elvis, dove viene affrontato tutto il discorso sulle come la produzione sia arrivata a portare sullo schermo la storia della star. Fit For a King: The Style of Elvis, invece, spiega nel dettaglio tutto il comparto legato ai costumisti mentre Viva Australia: ricreare luoghi iconici per Elvis è incentrato sulle location utilizzate per le riprese. Infine, tra i contenuti aggiuntivi troviamo una sezione dedicata alla canzone Trouble e tanti altri minuti dedicati ai momenti musicali del film.

La colonna sonora di Elvis a portata di mano

Per i più appassionati, vi informiamo inoltre che sul mercato è disponibile anche la colonna sono del film da poter ascoltare ovunque. In versione digitale e in versione CD, Elvis Original Motion Picture Soundtrack include al suo interno la versione dei Måneskin di “If I Can Dream” di Elvis Presley uscita lo scorso venerdì 17 giugno. E poi ancora c’è il singolo “Vegas” di Doja, e i brani “Tupelo Shuffle” di Swae Lee e Diplo con Gary Clark Jr. (Arthur “Big Boy” Crudup nel film) e Austin Butler (Elvis Presley). Infine troviamo “Trouble”, interpretata da Butler.

Elvis in 4K – In conclusione

Per concludere, l’edizione 4K Ultra HD di Elvis si è dimostrata eccellente sia in ambito video sia in ambito audio. Le immagini a risoluzione 2160p sono corpose, con colori brillanti e pieni in forte contrasto con i neri profondi. Il Dolby Vision è un piacere per gli occhi. Per quanto riguarda l’audio, ottima anche la traccia in lingua italiana Dolby Atmos-True-HD presente esclusivamente nel disco in 4k Ultra HD. Grazie a questa scelta tecnica, sarete al centro dello show. Infine, soddisfacenti anche i contenuti speciali, in grado di portarvi dietro le quinte con oltre un’ora di filmati esclusivi.