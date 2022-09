L’annuncio della serie dedicata ad Ahsoka Tano, la ex-padawan di Anakin Skywalker nata in Clone Wars, è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Personaggio che, tramite romanzi e serie animati, si è evoluto molto dai tempi del suo apprendistato sotto Skywalker, Ahsoka ha fatto il suo esordio in live action nella seconda stagione di The Mandalorian, tornando in seguito anche in The Book of Boba Fett. Ad accompagnare l’evolversi della serie dedicata alla jedi togruta è stata anche la speranza di rivedere un volto molto amato dai fan del franchise, desiderio che si è concretizzato in queste ore, visto l’annuncio che Eman Esfandi sarà Ezra Bridger in Ahsoka.

Annunciato ufficialmente Eman Esfnadi come Ezra Bridger per Ahsoka

Ezra Bridger è il giovane protagonista di Star Wars: Rebels, serie animata ambientata durante l’Ascesa l’Impero. Da semplice ladruncolo di strada del pianeta Lothal, Ezra, dopo esser entrato in contatto con un gruppo di dissidenti tra cui il Jedi Kanan Jarrus, viene arruolato in questa banda di eroi, venendo anche addestrato nelle vie della Forza da Kanan. Durante la serie, Ezra conosce Ahsoka, ma deve affrontare anche pericolosi avversari, come Darth Vader o il temibile Grand Ammiraglio Thrawn, genio tattico della marina imperiale, la cui sconfitta avviene solamente con il sacrifico di Ezra.

Star Wars

Al termine di Star Wars: Rebels, Ahsoka e Sabine Wren, mandaloriana compagna di viaggio di Ezra, partono alla ricerca del loro amico, convinte che non sia morto ma solo disperso. Motivo per cui in Ahsoka vedremo anche la versione live action di Sabine, interpretata da Natasha Liu Bordizzo, al fianco di Rosario Dawon, che nuovamente interpreterà Ahsoka, mentre è già confermata la presenza di Hayden Christensen, che dopo Obi-Wan Kenobi tornerà nei panni di Darth Vader. Secondo quando confermato da The Hollywood Reporter, sarà Eman Esfandi a interpretare Ezra Bridger, un ruolo che, considerata la somiglianza dell’attore con il personaggio, pare essere un’ottima scelta.

Creata da Dave Filoni, Ahsoka dovrebbe esordire su Disney Plus nell’arco del 2023.

L’offerta di Disney Plus