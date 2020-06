Emancipation, Will Smith sarà protagonista nel thriller di Antoine Fuqua

Emancipation, il nuovo thriller in arrivo diretto da Antoine Fuqua, vedrà Will Smith come protagonista del film.

Basato su una storia vera di schiavitù e lotta per la libertà, Emancipation prende le mosse dalla sceneggiatura di William N. Collage che racconta di Peter, uno schiavo in fuga il quale dovrà farsi largo tra le impietose paludi della Lousiana per fuggire ai suoi aguzzini, cercando di batterli in astuzia, in un viaggio pericoloso verso l’Esercito dell’Unione e l’agognata libertà.

Il thriller sarà diretto da Antoine Fuqua (King Arthur, The Equalizer, I Magnifici 7) dietro l’etichetta di proprietà Fuqua Films e avrà Will Smith come protagonista, il quale figura tra l’altro anche come produttore della pellicola insieme a James Lassiter e Jon Mone per Westbrook Studios, Joey McFarland della McFarland Entertainment e Todd Black di Escape Artists.

Nonostante l’interruzione delle produzioni in cui sia Fuqua che Smith erano impegnati, le riprese di Emancipation potrebbero essere avviate all’inizio del 2021; Will Smith ha dovuto interrompere la produzione di King Richard, a causa del Covid-19, film biografico in cui l’attore interpreta il padre e allenatore delle celebri Venus e Serena Williams, mentre Fuqua si è trovato recentemente a dirigere la post-produzione del thriller d’azione Infinite, anch’esso “in pausa” a fronte della pandemia.

Tuttavia sembra che la produzione di Emancipation sia confermata, con CAA Media Finance a finanziare il progetto, Film Nation Entertainment a rappresentare le vendite internazionali e la presentazione della pellicola alle prossime candidature nel mercato virtuale di Cannes.

Mena Massoud as the street rat with a heart of gold, Aladdin, and Will Smith as the larger-than-life Genie in Disney...s ALADDIN, directed by Guy Ritchie.

Dopo aver visto recentemente Will Smith recitare in Gemini Man della Paramount e nel ruolo del genio nel live action Disney Aladdin, con Emancipation vedremo il celebre attore recitare nei panni di uno schiavo in fuga, in un thriller che sembra promettere tensione e desiderio di riscatto – temi più che attuali nel quadro dei conflitti che stanno segnando la cronaca di questi giorni.