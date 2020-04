Emergenza COVID 19: Il Ruolo del Gioco, un’iniziativa ludica psico-educativa

È partito ormai da una settimana il progetto Emergenza COVID 19: Il Ruolo del Gioco, promosso dalla associazione Progetto Pioneer -Identità e Accoglienza in collaborazione con le associazioni LabGDR, Il Salotto di Giano, SpazioAsperger, con l’editore Need Games ed è patrocinato da Unicredit.

Emergenza COVID 19: il Ruolo del Gioco è un progetto psico-educativo rivolto ad adolescenti e giovani adulti (14-18 anni) che utilizza il gioco di ruolo come strumento da opporsi al distanziamento sociale e alla frammentazione relazionale, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo che tra gli altri problemi non fa che allontanare ulteriormente le persone.

Nella situazione attuale, i ragazzi con bisogni speciali come quelli con autismo, ADHD, DOP, disturbi d’ansia e depressione sono estremamente vulnerabili, in quanto non possono ottenere il consueto supporto dalle diverse associazioni che usualmente li aiutano.

Il gioco di ruolo, ovviamente declinato in modalità online data la contingenza, offre a quei ragazzi la possibilità di essere coinvolti con altri coetanei così da aumentare il loro benessere individuale. Le sessioni di gioco sono attentamente controllate e guidate da uno psicologo dell’associazione Labgdr e un master dell’associazine Il Salotto di Giano. Al progetto potranno partecipare anche ragazzi senza bisogni educativi speciali o segnalazioni cliniche particolari.

Il progetto Emergenza COVID 19: il Ruolo del Gioco è partito il giorno 15 aprile scorso e avrà termine il 3 giugno 2020 e prevede otto sessioni di Gioco di Ruolo Online a cadenza settimanale. Il gioco di ruolo utilizzato in questa iniziativa è Avventure nella Terra di Mezzo, edito in Italia da Need Games, con un’avventura realizzata ad hoc per l’occasione, in cui i giovani eroi dovranno collaborare per salvare la città da una terribile epideamia.