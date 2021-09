Emily in Paris 2: ecco la data di uscita su Netflix

Emily in Paris (di cui potete leggere la nostra recensione) è una delle serie Netflix più amate del servizio di streaming, e ieri nel corso dell’evento virtuale esclusivo TUDUM, la serie romantica creata da Darren Star si è mostrata in un filmato in cui è stata annunciata anche la data di uscita della seconda stagione.

Emily in Paris 2: il filmato dal TUDUM di Netflix

Le avventure dell’americana Emily Cooper (interpretata da Lily Collins) nella città più romantica del mondo continueranno il 22 dicembre di quest’anno. In questi nuovi episodi, inoltre, ritroveremo la protagonista alle prese con una vacanza insieme alle sue amiche nel sud della Francia (esattamente a Saint-Tropez) dove, però, non mancheranno sia nuove sfide lavorative che un misterioso nuovo interesse amoroso. Ecco a voi il primo teaser trailer mostrato al TUDUM:

Oltre al filmato è possibile conoscere anche la sinossi ufficiale della seconda stagione di Emily in Paris:

Ora che è più a suo agio con la sua vita a Parigi, Emily sta migliorando nel destreggiarsi in città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita francese. Dopo essere inciampata in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul suo lavoro, che diventa ogni giorno più complicato. A lezione di francese, intanto, incontra un altro non parigino cioè Alfie, un ragazzo che la fa infuriare ma allo stesso tempo la intriga.

Alfie, il nuovo ragazzo che scombussolerà i piani della protagonista, sarà interpretato dall’attore di Lucien Laviscount. Tuttavia non mancherà anche l’affascinante vicino di casa di Emily Gabriel (Lucas Bravo) che ritornerà insieme agli altri protagonisti Philippine Leroy-Beaulieu nei panni del capo di Emily Sylvie Grateau, Ashley Park in quelli dell’amica di Emily Mindy, Samuel Arnold come Luc, Bruno Gouery come Julien e William Abadie nel ruolo di Antoine Lambert. Tra i personaggi ricorrenti vi saranno anche Kate Walsh (Madeline) e i nuovi arrivi Jeremy O. Harris (nel ruolo dello stilista Gregory Elliott Dupree) e Arnaud Binard (che sarà Laurent G, il proprietario di un nightclub di Saint-Tropez).