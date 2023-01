La serie di 8 Mile, film cult che vede come protagonista principale il personaggio interpretato da Eminem, sarà adattata per il piccolo schermo grazie a una nuova serie televisiva basata sul film semi-autobiografico del 2002. La serie sarà sviluppata dallo stesso Marshall “Eminem” Mathers e da Curtis “50 Cent” Jackson, anch’egli rapper e imprenditore discografico multiplatino di fama mondiale.

Eminem e 50 Cent al lavoro sulla serie di 8 Mile

Durante un’intervista su BigBoyTV, 50 Cent ha confermato di essere al lavoro sulla serie di 8 Mile, dicendo che non ci è voluto molto per convincere Eminen a tradurre in linguaggio televisivo il film vagamente basato sulla sua vita. 50 Cent ha anche assicurato ai fan che possono aspettarsi un prodotto forte che renda giustizia al film.

Mentre la serie farà del suo meglio per replicare l’essenza di 8 Mile, 50 Cent ha detto che diversi elementi saranno modernizzati per garantire che il pubblico possa immergersi più a fondo nel racconto:

Voglio essere in grado di mostrare e offrire molti più dettagli. Vedrete queste cose affiorare nel temperamento dei personaggi.

Al momento, non sono ancora stati rivelati dettagli ufficiali riguardanti la produzione o il potenziale casting della serie.

8 Mile è diventato un classico di culto all’apice del successo di Eminem nell’industria musicale, con la leggenda del rap che interpreta Jimmy Smith Jr. aka “B-Rabbit”, un operaio di una fabbrica di automobili che cerca di ritagliarsi una carriera nel rap.

Il film ha anche visto la partecipazione di Mekhi Phifer nel ruolo del migliore amico di Jimmy, “Future”, la defunta Brittany Murphy nel ruolo del suo interesse amoroso, Alex, Kim Basinger nel ruolo della madre di Jimmy e la star del franchise di Capitan America Anthony Mackie nel ruolo di “Papa Doc”. 8 Mile ha incassato 242,9 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stato uno dei film più popolari del 2002. Inoltre, nella sua colonna sonora è presente il singolo pluripremiato e in cima alle classifiche di Billboard, Lose Yourself.