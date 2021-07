Emmy: tutte le nomination

A Los Angeles sono state annunciate le nomination per la 73ª edizione degli Emmy Awards. Qui di seguito trovate l’elenco completo di tutte le serie, attori, sceneggiatori e registi in corsa per i premi nella grande notte di settembre.

Emmy Awards 2021: tutte le nomination

Miglior serie comica

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

L’assistente di volo – The Flight Attendant

Il Metodo Kominsky (qui la nostra selezione delle migliori serie su Netflix)

Pen15

Ted Lasso (qui la nostra guida per guardare Apple TV)

Miglior serie drammatica

The Boys (qui la nostra guida per usare Amazon Prime Video)

Bridgerton

The Crown

The Handmaid’s Tale

Lovecraft Country – La terra dei demoni

The Mandalorian (qui su Amazon trovate il Funko POP! di Mando con il piccolo Grogu)

Pose

This Is Us

Miglior miniserie autoconclusiva

I May Destroy You

Omicidio a Easttown

La regina degli scacchi – The Queen’s Gambit

La ferrovia sotterranea

WandaVision

Miglior attore protagonista in una serie comica

Anthony Anderson – Black-ish

Michael Douglas – Il Metodo Kominsky

William H Macy – Shameless

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Kenan Thompson – Kenan

Miglior attrice protagonista in una serie comica

Aidy Bryant – Shrill

Kaley Cuoco – L’assistente di volo – The Flight Attendant

Allison Janney – Mom

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Jean Smart – Hacks

Miglior attore non protagonista in una serie comica

Carl Clemons-Hopkins – Hacks

Brett Goldstein – Ted Lasso

Nick Mohammed – Ted Lasso

Brendan Hunt – Ted Lasso

Paul Reiser – Il Metodo Kominsky

Jeremy Swift – Ted Lasso

Kenan Thompson – Saturday Night Live

Bowen Yang – Saturday Night Live

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Rosie Perez – L’assistente di volo – The Flight Attendant

Hannah Einbinder – Hacks

Aidy Bryant – Saturday Night Live

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Cecily Strong – Saturday Night Live

Juno Temple – Ted Lasso

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Sterling K Brown – This Is Us

Jonathan Majors – Lovecraft Country – La terra dei demoni

Josh O’Connor – The Crown

Regé-Jean Page – Bridgerton

Billy Porter – Pose

Matthew Rhys – Perry Mason

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Uzo Aduba – Treatment

Olivia Colman – The Crown

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Mj Rodriguez – Pose

Jurnee Smollett – Lovecraft Country – La terra dei demoni

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Tobias Menzies – The Crown

O-T Fagbenle – The Handmaid’s Tale

Max Minghella – The Handmaid’s Tale

Bradley Whitford – The Handmaid’s Tale

Michael K Williams – Lovecraft Country – La terra dei demoni

Giancarlo Esposito – The Mandalorian (qui trovate la nostra guida per usare al meglio Disney +)

John Lithgow – Perry Mason

Chris Sullivan – This Is Us

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Gillian Anderson – The Crown

Helena Bonham Carter – The Crown

Emerald Fennell – The Crown

Madeleine Brewer – The Handmaid’s Tale

Ann Dowd – The Handmaid’s Tale

Yvonne Strahovski – The Handmaid’s Tale

Samira Wiley – The Handmaid’s Tale

Aunjanue Ellis – Lovecraft Country – La terra dei demoni

Miglior attore protagonista in una miniserie autoconclusiva o film

Paul Bettany – WandaVision

Hugh Grant – The Undoing – Le verità non dette

Ewan McGregor – Halston

Lin-Manuel Miranda – Hamilton

Leslie Odom Jr – Hamilton

Miglior attrice protagonista in una miniserie autoconclusiva o film

Michaela Coel – I May Destroy You

Cynthia Erivo – Genius: Aretha

Elizabeth Olsen – WandaVision

Anya Taylor-Joy – La regina degli scacchi – The Queen’s Gambit

Kate Winslet – Omicidio a Easttown

Miglior attore non protagonista in una miniserie autoconclusiva o film

Thomas Brodie-Sangster – La regina degli scacchi – The Queen’s Gambit

Daveed Diggs – Hamilton

Paapa Essiedu – I May Destroy You

Jonathan Groff – Hamilton

Evan Peters – Omicidio a Easttown

Anthony Ramos – Hamilton

Miglior attrice non protagonista in una miniserie autoconclusiva o film

Renee Elise Goldsberry – Hamilton

Kathryn Hahn – WandaVision

Moses Ingram – La regina degli scacchi – The Queen’s Gambit

Julianne Nicholson – Omicidio a Easttown

Jean Smart – Omicidio a Easttown

Miglior reality show competitivo

Nailed It!

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

Miglior talk show

Conan

Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

Late Show with Stephen Colbert

Miglior varitetà

A Black Lady Sketch Show

Saturday Night Live

Miglior film per la televisione

Natale in città con Dolly Parton – Dolly Parton’s Christmas On The Square

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

Sylvia’s Love

Uncle Frank

Miglior sceneggiatura per una serie comica

Steve Yockey – L’assistente di volo – The Flight Attendant

Meredith Scardino – Girls5eva

Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky – Hacks

Maya Erskine – Pen15

Jason Sudeikis (sceneggiatura); Brendan Hunt and Joe Kelly (storia) – Ted Lasso (Make Rebecca Great Again)

Jason Sudeikis e Bill Lawrence (sceneggiatura e storia); Brendan Hunt and Joe Kelly (storia) – Ted Lasso (episodio pilota)

Miglior sceneggiatura per una serie drammatica

Rebecca Sonnenshine – The Boys

Peter Morgan – The Crown

Yahlin Chang – The Handmaid’s Tale

Misha Green (teleplay) – Lovecraft Country – La terra dei demoni

Dave Filoni – The Mandalorian (Capitolo 13: La Jedi)

Jon Favraeu – The Mandalorian (Capitolo 16: Il Salvataggio)

Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock, Our Lady – Pose (episodio finale)

Miglior sceneggiatura per una serie limitata autoconclusiva, film o dramma

Michaela Coel – I May Destroy You

Brad Ingelsby – Omicidio a Easttown

Scott Frank – La regina degli scacchi – The Queen’s Gambit

Chuck Hayward e Peter Cameron – Wandavision (Nuovissimo Halloween spaventacolare!)

Jac Schaeffer – Wandavision (Girato davanti a un pubblico in studio)

Laura Donney – Wandavision (Negli episodi precedenti)

Miglior regista per una serie comica

James Burrows – B Positive (episodio pilota)

Susanna Fogel – L’assistente di volo – The Flight Attendant (In caso di emergenza)

Lucia Aniello – Hacks (episodio pilota)

James Widdoes – Mom (Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak)

Zach Braff – Ted Lasso (Biscotti)

MJ Delaney – Ted Lasso (La speranza che ti uccide)

Miglior regista per una serie drammatica

Julie Anne Robinson – Bridgerton (Diamante di prima qualità)

Benjamin Caron – The Crown (Come in una favola)

Jessica Hobbs – The Crown (Guerra)

Liz Garbus – The Handmaid’s Tale (Wilderness)

Jon Favreau – The Mandalorian (Capitolo 9: Lo sceriffo)

Steven Canals – Pose (episodio finale)

Miglior regista per una serie limitata autoconclusiva

Thomas Kail – Hamilton

Michaela Coel e Sam Miller – I May Destroy You (Ego Death)

Sam Miller – I May Destroy You (Eyes, Eyes, Eyes, Eyes)

Craig Zobel – Omicidio a Easttown

Barry Jenkins – La ferrovia sotterranea

Matt Shakman – Wandavision

Ecco il video annuncio ufficiale delle nomination agli Emmy 2021:

