Marvel Avengers Endgame: quando anche gli attori fanno spoiler!

Marvel, Avengers e gli spoiler! Sembra davvero impossibile evitarli al 100% nonostante copioni secretati e informazioni limitate al minimo. A volte l'entusiasmo degli attori gioca brutti scherzi.

Marvel Avengers Endgame e gli spoiler hanno avuto sicuramente un rapporto molto difficile sino ad oggi! È davvero possibile impedire la diffusione degli spoiler? Per quanto ci piacerebbe poter rispondere in maniera affermativa, la realtà è ben diversa.

Internet è letteralmente una rete, in cui nulla viene dimenticato e in cui ogni singolo contenuto viene catturato e reso disponibile a imperitura memoria. Questo vale, bene o male, per qualsiasi contenuto che generi una qualche attenzione da parte del proprio fandom: più una proprietà intellettuale è famosa, più rumorosi (e frustranti) saranno gli spoiler.

Di questo ne sanno qualcosa i fratelli Russo, coloro che per anni hanno tenuto sulla corda milioni di fan e hanno dovuto trovare, ad ogni nuovo film, un modo per evitare che informazioni preziose trapelassero online e rovinassero la sorpresa e le aspettative del loro pubblico. La paura derivata dalla fuga di notizie era talmente alta che i due registi si sono sentiti in dovere di pubblicare lettere aperte contro questa odiosa pratica.

Ma se a dire quella (o quelle) parola di troppo sono gli attori stessi? Come si può intervenire allora?

Purtroppo gli esseri umani hanno la tendenza ad essere fallibili e in un momento di distrazione può capitare di lasciarsi andare in maniera più o meno inconsapevole. Tra gli stratagemmi ideati dalla produzione per limitare quanto più possibile la circolazione di informazioni il cast ha dovuto accettare che le comunicazioni sul tipo di scena fossero limitate al minimo indispensabile e i copioni secretati, lasciando visibili soltanto le parti che li riguardavano.

Nonostante questo, qualche spoiler involontario è stato fatto dagli attori. Tralasciando Tom Holland, che fa categoria a se, gli attori più chiacchieroni sono stati Mark Ruffalo e Gwyneth Paltrow. Eccovi un riassunto di cosa si sono fatti scappare prima dell’uscita della pellicola Avengers: Endgame!

Ruffalo si è fatto sfuggire, in occasioni diverse, del matrimonio di Captain America con Peggy Carter e del rapporto speciale che Hulk sviluppa con Rocket, mentre Paltrow avrebbe rivelato l’evolversi del rapporto tra Pepper e Tony Stark, rivelando anzitempo che la coppia avrebbe avuto una bambina. Oltre a questo avrebbe anche mostrato alcune immagini che lasciavano intendere il suo coinvolgimento nei panni di Rescue.

Anche Karen Gillian e Sebastian Stan hanno fatto qualche spoiler. Gillian, seppur in maniera minore, avrebbe alluso al rapporto speciale da “migliori amici” che Nebula e Warmachine instaurano durante la pellicola.

Stan invece, a causa di informazioni contrastanti in suo possesso, ha parlato di una scena in cui tutti i protagonisti erano presenti contemporaneamente, che secondo lui avrebbe dovuto trattarsi di un matrimonio, ma che in realtà si rivelò essere il funerale di Tony Stark.

Se le dichiarazioni di cui sopra sono state fatte in buona fede, per eccesso di entusiasmo o distrazione, di tutt’altro avviso è stato Frank Grillo, che in The Winter Soldier, Captain America: Civil War e Avengers: Endgame ha interpretato Crossbones. Tenendo fede al ruolo del cattivo proprio come il suo personaggio, Grillo, in un’intervista ha anticipato che il suo personaggio sarebbe apparso in una scena flashback del film degli Avengers, e che non era preoccupato nel divulgare l’informazione perché non avrebbe mai più lavorato con la Marvel.