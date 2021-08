ENNIE Awards 2021: Brancalonia e Broken Compass tra i nominati

Sono state annunciate le nominations per gli ENNIE Awards 2021, prestigioso premio internazionale per i giochi di ruolo. Per la scena italiana del gioco di ruolo queste nominations hanno riservato più di una sorpresa, poiché nella rosa dei candidati ai premi troviamo due prodotti interamente italiani: Brancalonia e Broken Compass.

Gli ENNIE Awards, semplicemente rinominati gli ENNIES, sono una celebrazione annuale organizzata dagli appassionati, volti a premiare l’eccellenza nei giochi di ruolo da tavolo, con l’obiettivo di dare ai game designer, attraverso il voto popolare online, scrittori e artisti il ​​riconoscimento che meritano. L’edizione 2021 di questo premio ha visto la giuria impegnata nel difficile compito di selezionare una serie di prodotti e contenuti che hanno visto la luce, commercialmente parlando, nel pieno della pandemia di Covid-19.

La lista integrale delle nominations dell’edizione 2021 include alcuni dei titoli più rilevanti e innovativi lanciati durante il corso del 2020, oltre ai già citati Brancalonia e Broken Compass, a contendersi i premi delle varie categorie ci saranno anche, tra gli altri, Alice Is Missing, ALIEN RPG, Eyes Unclouded, Vaesen – Nordic Horror Roleplaying, Cortex Prime Game Handbook e Warhammer Age of Sigmar.

La lista integrale delle nominations degli ENNIES può essere consultata cliccando qui.

Broken Compass dei Two Little Mice, è stato nominato nella categoria Best Production Values (miglior qualità di produzione) con il suo Adventure Journal (Link Amazon). Broken Compass: Adventure Journal è un gioco di ruolo in cui i giocatori interpretano degli Avventurieri alla ricerca di un Tesoro, rivisitando le atmosfere dei classici d’avventura come Uncharted o Indiana Jones.

Brancalonia di Acheron Books (Link Amazon), invece ha portato a casa ben 4 candidature diverse: Best Electronic Book (miglior prodotto elettronico), Best Setting (miglior ambientazione), Best Writing (miglior scrittura) e Product of the Year (prodotto dell’anno). Brancalonia – Spaghetti Fantasy Setting Book è un manuale che immerge i giocatori in una versione fantastica e picaresca dell’Italia Medievale. Brancalonia rivisita il classico fantasy ibridandolo con la cultura pop all’italiana come lo Spaghetti Western.

In attesa delle premiazioni, che avverranno il 17 settembre 2021, facciamo i nostri complimenti a Mauro Longo, Andrea Macchi, Max Castellani, Mauro Longo, Andrea Macchi, Max Castellani, Edoardo Cremaschi, Giovanni De Feo, Luca Mazza, Mala Spina, Alessandro Savino, Jack Sensolini, Umberto Spaticchia per l’importante traguardo ottenuto con Brancalonia e a Simone Formicola, Riccardo Sirignano, Daniela Giubellini, Roberto Petrillo, Caterina Arzani, Antonio D’Achille, Giuseppe Vitale e Chiara Listo per Broken Compass.