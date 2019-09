Entromancy: A Cyberpunk Fantasy RPG è ora disponibile all’acquisto

Nightpath Publishing lancia sul mercato Entromancy, un gioco di ruolo ad ambientazione cyberpunk che usa il sistema di regole di Dungeons & Dragons.

Pare proprio che in questo 2019 il genere cyberpunk sia tornato prepotentemente di moda. Sono numerosi infatti i prodotti, ludici e non, che hanno visto la luce in questo periodo e che fanno del cyberpunk il loro tema principale e la loro ambientazione.

Giusto per citarne un paio, in ambito dei giochi di ruolo, ricordiamo che a giugno è uscita la sesta edizione di Shadowrun, mentre i primi di agosto abbiamo potuto mettere le mani su Cyberpunk Red, la quarta edizione del celebre Cyberpunk 2020, protagonista di un nostro speciale e di una recensione. E ora è il turno di Entromancy di Nightpath Publishing.

Entromancy è un gioco di ruolo carta e penna di genere cyberpunk che utilizza le regole base del D20 System di Dungeons & Dragons 5a edizione, è ambientato a San Francisco alla fine del 21° secolo. In questa ambientazione, un quarto dell’energia utilizzata proviene dal “ceridium”, un nuovo elemento scoperto di recente che ha avuto l’effetto collaterale di generare una nuova razza di persone e diverse forme di magia che si pensava fossero ormai perdute.

In Entromancy, i giocatori vestiranno i panni di un personaggio in un mondo futuristico guidato dalla tecnologia e ricco di magia, perfetto per vivere avventure coinvolgenti che combinino azione, spionaggio, incantesimi e hacking.

I giocatori potranno quindi scegliere tra cinque diverse razze e cinque classi uniche per creare il proprio personaggio e farlo progredire, affrontando missioni impegnative e infine abbracciando uno dei cinque destini brutalmente potenti presenti nel gioco, una sorta di classi di prestigio.

Al momento Entromancy è disponibile solo in lingua inglese, ed è acquistabile su Amazon.