La nuova serie tv live-action ispirata al mondo di Occhi di Gatto sembra ormai ufficiale, al punto che è stato rivelato il numero di episodi che la comporrà, e la loro durata. Queste informazioni sono state condivise dalla rivista Le Film Française, anticipando anche qualche dettaglio interessante sulla trama e sul periodo di riprese.

Occhi di Gatto

Occhi di Gatto diventa una serie tv live-action francese

La fama di Occhi di Gatto è indiscutibile, come anche il gigantesco apprezzamento mondiale sia nei confronti del suo anime, che del manga realizzato originariamente da Tsukasa Hojo (acquistabile su Amazon da Planet Manga). In base a quanto recentemente riportato da Le Film Française, il nuovo progetto, almeno per il momento, sarà composto da una prima stagione divisa in 8 episodi ognuno da 52 minuti. La rivista, inoltre, ha anticipato che la serie live-action di Occhi di Gatto sarà ambientata ai giorni nostri (nel 2023 quindi), individuando l’inizio le riprese durante l’autunno.

Le prime informazioni sullo show sono state condivise dal quotidiano Le Parisien, che a marzo aveva confermato il canale francese TF1 come produttore e canale di messa in onda principale, con la possibilità che si opti anche per una distribuzione internazionale.

Per adesso, quindi, (tramite animenewsnetwork.com) non sappiamo molto di più sulla serie live-action di Occhi di Gatto, se non che Alexandre Laurent la dirigerà supervisionato dalla società di produzione Big Band Story.

Per chi non lo sapesse, il manga Occhi di Gatto, edito all’epoca dalla Shūeisha, racconta la storia di 3 sorelle che di giorno gestiscono un caffè, mentre di notte si trasformano in ladre professioniste. Uscito sugli scaffali dal 1981 al 1985, ha ispirato anche un anime televisivo realizzato dalla Tokyo Movie Shinsha e diviso in due stagioni, andato in onda dal 1983 al 1985. Non ci resta che attendere nuovi dettagli. Cosa vi aspettate da una serie tv live-action di Occhi di Gatto?