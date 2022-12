Steve Blackman, lo showrunner della serie TV The Umbrella Academy, ha recentemente rivelato che la nuova stagione 4 del franchise sarà composta da soli 6 episodi, creando sgomento tra i fan affamati. Scopriamo insieme ulteriori dettaglia a riguardo!

Gli episodi di The Umbrella Academy 4

Dopo l’annuncio ufficiale, durane il mese di agosto, di una nuova stagione dedicata a The Umbrella Academy, oggi arriva la conferma che questa non sarà assolutamente lunga come le precedenti! L’ultima stagione di The Umbrella Academy, sarà avrà 4 episodi in meno rispetto alla stagione 3, per un totale di sei episodi complessivi. La notizia è arrivata tramite Twitter e ha da subito agitato i fan del franchise, desiderosi di ottenere da questa nuova stagione quanti più episodi possibili.

Tuttavia, Steve Blackman, lo showrunner di The Umbrella Academy, ha tranquillizzato gli appassionati dicendo che, seppur questa stagione sarà composta da meno episodi rispetto la precedente, ci saranno grandi sorprese. Con la stagione 3 di The Umbrella Academy che è terminata con un grande cliffhanger, la stagione 4 avrà infatti ha molto da svelare in questi sei episodi. Lo showrunner ha inoltre assicurato che gli episodi saranno fantastici e dice che anche i fan li adoreranno.

Il faranchise

La serie TV The Umbrella Academy ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo come trasposizione cinematografica dei fumetti firmati da Gerard Way. Tuttavia, andando avanti con le stagioni la storia si è piano piano discostata dall’opera originale, creando di fatto un percorso parallelo ma diverso a livello contenutistico. Le prime due stagioni hanno infatti seguito abbastanza fedelmente l’opera a fumetti, nella terza stagione abbiamo invece visto un importante cambio di rotta. Dunque, quello che vedremo nella quarta ed ultima stagione è in parte un mistero. Nel caso vogliate recuperare i fumetti del franchise, così da conoscerne nel dettaglio le loro mille sfaccettature, vi informiamo che potete trovare i volumi dell’opera anche su Amazon.