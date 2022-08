Dopo che alcune immagini di un possibile episodio bonus di The Sandman sono trapelate in rete nei giorni scorsi, Netflix ha aggiunto nelle scorse ora una nuova puntata alla serie TV live action tratta dai fumetti di Neil Gaiman. Il titolo dell’undicesimo episodio è Il Sogno di Mille Gatti/Calliope e adatta due racconti contenuti nel ciclo narrativo Le Terre del Sogno. Le ipotesi sulle sequenze che erano state diffuse dal programma YouTube I Like to Watch erano dirette verso un eventuale episodio bonus di The Sandman che sarebbe potuto apparire durante le festività natalizie, o addirittura nella seconda stagione della serie TV, tuttavia Netflix ha decisamente fatto una grossa sorpresa ai fan di Morfeo. Ecco di cosa parla l’episodio.

Il Sogno di Mille Gatti/Calliope

L’episodio bonus di The Sandman, pubblicato oggi da Netflix senza alcun annuncio preliminare, è suddiviso in due capitoli. La prima parte, adatta per lo schermo un’animazione del racconto Il Sogno di Mille Gatti e vede protagonisti un gran numero di felini, compreso lo stesso Sogno degli Eterni che qui si mostra in forma di gatto. A interpretarlo, c’è ovviamente sempre Tom Sturridge che presta la sua voce all’Eterno sotto forma di felino, affiancato da un cast eccezionale di doppiatori. Il Sogno di Mille Gatti vede dunque all’interno del suo cast nomi come David Tennant e Michael Sheen, entrambi protagonisti di un altro adattamento per la TV di un’opera scritta da Neil Gaiman, ovvero Good Omens; insieme ai due attori, anche le rispettive compagne, ovvero Georgia Tennant e Anna Lundberg. Partecipano al cast di voci anche James McAvoy, Rosie Day, Sandra Oh, David Gyasi, Joe Lycett, Nonso Anozie, Tom Wu e Diane Morgan. Persino lo stesso Neil Gaiman ha un ruolo come guest star in questo capitolo animato. Hisko Hulsing, regista dell’episodio, ha affermato in merito:

Ci siamo sforzati di rendere la versione animata di Il Sogno di Mille Gatti il più affascinante e ipnotica possibile utilizzando la magia dei veri dipinti ad olio su tela. Abbiamo combinato i dipinti con l’animazione 2D disegnata in modo classico, basata sull’animazione 3D realistica di gatti telepatici, al fine di creare un mondo da brivido che sembri allo stesso tempo reale e da sogno. Untold Studio’s a Londra ha creato l’animazione 3D mozzafiato dei gatti. Le meravigliose animazioni 2D, i dipinti a olio e la stilizzazione sono stati tutti realizzati presso i Submarine Studio di Amsterdam.

Per quanto riguarda invece la seconda parte dell’episodio bonus di The Sandman, ci troviamo in presenza del racconto che vede protagonista Calliope, musa dell’antica Grecia che è stata rapita rapita da uno scrittore e tenuta prigioniera nella sua abitazione per fungere da musa ispiratrice per i suoi romanzi. Vittima di continui abusi, Calliope prega dunque le Eumenidi affinché la aiutino a liberarsi, ma queste ultime indirizzano la musa verso Morfeo, il suo ex amante e l’unico in grado di sottrarla alla prigionia. Il casto di Calliope comprende Melissanthi Mahut nel ruolo della protagonista, oltre a Nina Wadia, Souad Faress, Dinita Gohil, Kevin Harvey, Amita Suman e Derek Jacobi.

Le immagini che erano trapelate

Negli ultimi giorni, il canale YouTube Still Watching Netflix aveva diffuso del materiale inedito relativo a The Sandman attraverso il programma I Like to Watch che, per quanti hanno amato la serie TV Netflix, ha rappresentato un’occasione succulenta per saperne di più sul mondo di Sogno degli Eterni creato da Neil Gaiman. I Like to Watch pubblica periodicamente dei video reaction condotti dalle drag queen Trixie Mattel e Katya Zamolodchikova, che espongono le proprie reazioni ai contenuti Netflix più hot del momento. Nella puntata del 13 agosto, Trixie e Katya hanno postato dunque anche le reaction a The Sandman, in un video che tuttavia adesso risulta inaccessibile poiché privato. Nei commenti all’episodio pubblicati dagli utenti su Twitter (adesso anch’essi non visibili), in particolare, sembra che i fan di I Like to Watch avevano notato dei dettagli mai visti prima. Trixie e Katya stavano infatti guardando sequenze di The Sandman contenenti scene che a quanto pare non erano state incluse nello show di Netflix.

Quanto visto in I Like to Watch mostrava ad esempio un Morfeo che indossava un trench nero orlato di fiamme (come quello visibile tra le pagine del fumetto Sandman), a differenza invece di quello visto negli episodi di The Sandman, completamente nero. Della serie TV live action erano state rese note però anche sequenze tratte da altri racconti della serie a fumetti. Ad esempio, gli utenti di Twitter avevano pubblicato anche scene di una sequenza animata che vedeva protagonisti alcuni gatti nel Regno del Sogno: essi sono proprio i protagonisti del racconto Il Sogno di Mille Gatti, tratto dal ciclo narrativo Le Terre del Sogno, in cui si racconta come secoli fa i gatti governassero il mondo. Nelle scene viste nell’episodio di I Like to Watch era possibile vedere infatti dei gatti di proporzioni enormi vivere in una foresta, giocando e nutrendosi degli umani.