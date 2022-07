Una nuova produzione sta per prendere vita in casa Disney Plus: la piattaforma sta sviluppando un adattamento in serie di Eragon, dopo la trasposizione cinematografica del 2006. Scritto da Christopher Paolini, il libro del 2002 da cui sarà tratta la nuova produzione Disney è il primo di una raccolta di romanzi fantasy intitolata The Inheritance Cycle (Ciclo dell’Eredità in italiano). Tali libri vedono al centro della storia un giovane contadino di nome Eragon. Quest’ultimo trova una pietra misteriosa che si scopre essere un uovo di drago. Una volta nata la creatura, l’uomo intraprende un viaggio per proteggere la nuova arrivata, la dragonessa Saphira, dal malvagio re Galbatorix.

Dal film alla serie è un attimo: Eragon arriva su Disney Plus

Secondo Variety, come riportato da screenrant.com, la nuova serie TV su Eragon è in fase di sviluppo presso gli studi di Disney+. Christopher Paolini, autore dei romanzi The Inheritance Cycle, pare stia collaborando alla scrittura dell’adattamento e ne sarà anche co-showrunner, il che aiuterà il team di produzione a ottenere un risultato fedele all’originale. Secondo fonti terze, tra l’altro, Disney starebbe cercando un co-sceneggiatore in grado di trasporre il libro in una serie TV, in quanto lo scrittore dei romanzi non ha alcuna esperienza pregressa nel settore.

Eragon serie Disney Plus

Dalla sua prima pubblicazione nel 2002, Eragon ha avuto un grande successo di pubblico, classificandosi come il terzo libro per bambini più venduto del 2003 e il secondo libro tascabile più venduto del 2005. Tale successo ha generato un franchise di quattro libri, che nel complesso ha ricevuto sì recensioni contrastanti, ma ha portato a casa oltre 33,5 milioni di copie in tutto il mondo. Non solo: la raccolta originale ha anche ispirato 20th Century Fox ad acquisirne i diritti per farne un lungometraggio (potete acquistare Eragon in Blu-ray su Amazon), uscito nelle sale nel 2006. Ricordiamo che il film, diretto da Stefen Fangmeier e interpretato da Edward Speleers (il protagonista) e Jeremy Irons (Brom), ha ottenuto recensioni alquanto negative, incassando al botteghino poco più di 250 milioni di dollari.

Insomma, non ci resta che sperare nella serie TV in arrivo su Disney Plus. Nell’attesa, vi consigliamo di leggere il primo volume della serie di romanzi, Eragon, acquistabile su Amazon.

L’offerta di Disney Plus