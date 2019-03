Eric Roth parla della cancellazione del sequel di Forrest Gump

Grazie ad un'intervista ad Eric Roth (sceneggiatore) in occasione di questo annuncio, abbiamo scoperto qualche novità sul sequel mai nato di Forrest Gump.

Forrest Gump sbarca in India: la famosa pellicola di Robert Zemeckis arriverà sotto forma di remake a Bollywood. La pellicola sarà intitolata Lal Singh Chadha, sarà diretta da Advait Chandan (Secret Superstar) e vedrà come protagonista Aamir Khan. La produzione sarà affidata alla stessa azienda dell’attore, l’Aamir Khan Films, insieme alla Viacom18 Motion Pictures.

Tutto questo preambolo serve soltanto a contestualizzare le informazioni che arrivano qui sotto: grazie ad un’intervista fatta da Yahoo Entertainment a Eric Roth (sceneggiatore) in occasione di questo annuncio, abbiamo scoperto qualche novità sul sequel mai nato di Forrest Gump. La proposta di questo seguito era stata depositata il 10 settembre 2001, esattamente un giorno prima dell’attentato alle Torri Gemelle.

Il film avrebbe visto Forrest alle prese con suo figlio e alcune problematiche dovute alla sua sieropositività. Da questo, sarebbe partito un filone narrativo che, come nel precedente, avrebbe contestualizzato il tutto in base anche agli avvenimenti contemporanei. Purtroppo il progetto non andò mai in porto, anche a causa dell’attentato del giorno successivo che fermò e fece infine sfumare ogni contrattazione in corso.

I talked to Forrest Gump screenwriter Eric Roth about the sequel he wrote, and it would've been… interesting. @YahooEnt pic.twitter.com/pLkN4GeXC5 — Kevin Polowy (@djkevlar) March 20, 2019

