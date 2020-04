Eric Stephenson (Image) sta per rilanciare Pacific Comics?

Mentre la situazione del mercato americano è ancora bloccata con quella che si appresta ad essere la terza settimana senza uscite e con le case editrici, soprattutto quelle più piccole, che hanno ordinato a disegnatori e scrittori di fermarsi; Eric Stephenson – attuale publisher della Image Comics – ha registrato a suo il trademark di Pacific Comics per la pubblicazione di fumetti e graphic novel.

Si tratta di un marchio storico del fumetto indipendente americano.

Fondata nel 1971 come catalogo per la vendita per corrispondenza dai fratelli William e Steve Schanes, la Pacific Comics divenne prima un punto di riferimento e approvvigionamento per i negozi della costa ovest poi un negozio fisico e infine una casa editrice. Fra le prime ad attirare autori e disegnatori dalle major DC e Marvel, la Pacific produsse i primi titoli creator-owned pagando royalties come avvenne nel 1981 a Jack Kirby per il suo Captain Victory and the Galactic Rangers.

Fra i titoli pubblicati figurano anche Starslayer di Mike Grell, The Rocketeer di Dave Stevens, Missing Man di Steve Ditko, ROG-2000 di John Byrne,Groo The Wanderer di Sergio Aragones e Alien Worlds 3-D di Art Adams.

La casa editrice fallì nel 1984.

Con la registrazione del trademark, Eric Stephenson parrebbe intenzionato a riportare in vita l’etichetta ma in seno alla Image come etichetta personale sulla falsariga ad esempio della Skybound di Robert Kirkman oppure il publisher sarebbe in procinto di lanciarsi in una avventura in solitario?

Attualmente la Image non naviga in acque tranquille: negli ultimi mesi infatti le sue percentuali di vendita sono precipitate dimezzandosi e ormai da molto tempo, complice anche la fine di alcune serie bestseller, manca una novità che possa mettere in difficoltà non tanto le major quanto la concorrenza delle altre case editrici indipendenti che si sono pericolosamente avvicinate alla grande I con titoli molto validi e condizioni economiche per gli autori altrettanto vantaggiose.