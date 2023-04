Eris Edizioni è pronta per il Napoli Comicon 2023, dal 28 aprile al 1 maggio 2023, con un stand in posizione S2-15 Padiglione 2, dove presenterà le sue nuove uscite e ospiterà numerosi autori in dedica.

Le novità in fiera a Napoli Comicon 2023

Tra le novità in fiera, Eris Edizioni presenterà il graphic novel Omnilith di Lorenzo Mò, uno dei libri più attesi dell’anno.

Con Omnilith, Mò ci porta in un mondo in cui l’umanità ha sconfitto i cambiamenti climatici grazie alla misteriosa sfera Omnilith, una fonte di energia pulita che si ricarica grazie alle energie sprigionate dai combattimenti dei lottatori. Ma dietro le luci dello show si cela qualcosa di oscuro. Il libro è un’avventura pulp e noir, con schizzi di sangue splatter, colpi di scena inaspettati e perfetta suspence, che tiene incollati al libro fino all’ultima pagina.

Ospiti in fiera: i firmacopie

L’editoria italiana è in fermento e, al Napoli Comicon 2023, Eris Edizioni non delude le aspettative, portando alcuni dei migliori autori del momento. Tra gli ospiti in dedica, troveremo Lorenzo Mò, che presenterà il suo nuovo libro, e Lucia Biagi, che ci parlerà del suo fumetto The Cyan’s Anthem, già al secondo posto della classifica di qualità di L’Indiscreto. Ma non solo: Eris Edizioni ospiterà anche Danijel Žeželj, uno dei più grandi fumettisti contemporanei, con il suo ultimo graphic novel senza parole Il Capo dei cervi.

Per gli appassionati di sketch, Adam Tempesta presenterà il suo terzo graphic novel Carambola Dormiente, mentre Armin Barducci ci parlerà del suo fumetto autobiografico 1991, toccante e catartico, un vero e proprio fumetto di formazione.

Il calendario completo degli eventi Eris Edizioni

Eventi in fiera

Music Talk. Musica, disegno e racconto con Danijel Žeželj e Reinhard Kleist- Venerdì 28 aprile alle 14.30

Rappresentare mondi fantastici: panel con Lorenzo Mò, La Came e Cammamoro sul disegno e sul fantastico – Sabato 29 alle 17:30

I firmacopie