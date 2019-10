Eris Edizioni: arrivano Rufolo ,The Artist e INN

Rufolo e il Grande Evento, The Artist e INN, sono gli ultimi progetti di Eris Edizioni, che hanno compiuto il loro debutto in queste settimane.

Eris Edizioni, attraverso un comunicato ufficiale, ha presentato tre nuovi progetti che hanno compiuto il loro debutto nelle passate settimane. Per i più curiosi, sono Rufolo e il Grande Evento di Fabio Tonetto, The Artist di Anna Haifisch e INN di Jacopo Starace.

“Dopo 3 anni di successi torna Fabio Tonetto con uno dei personaggi più funny e cartoonesco del fumetto italiano. Con Rufolo (il suo primo libro uscito per Eris nel 2016) Fabio Tonetto (già pubblicato da Vice Usa) ha ottenuto importanti riconoscimenti come Miglior Autore Unico Italiano al TCBF, selezione ufficiale Gran Guinigi di Lucca Comics, mostra ufficiale a BilBolBul, fino all’approdo sulla rivista Linus“, spiega il comunicato dell’editore. “Con questa nuova avventura, una storia unica, Fabio Tonetto sancisce la sua straordinaria evoluzione artistica e si conferma una delle voci più originali del nuovo fumetto italiano. Rufolo e il Grande Evento è un libro denso di atmosfere folli e rarefatte, di personaggi matti e assurdi e allo stesso tempo delicati, teneramente empatici“.

The Artist, invece, scritto da Anna Haifisch, rappresenta la sua prima opera a giungere in Italia. “The Artist racconta le disavventure tragicomiche di un giovane artista, un pennuto stravagante e gracidino, che tenta di avere successo nel mondo impietoso e assurdo dell’arte. Con il suo universo vicinissimo alla tradizione dei funny animals, senza esseri umani ma pieno di umanità, The Artist è un racconto spassoso, poetico e geniale. Anna Haifisch crea la presa in giro perfetta – ma anche autoironica – del microcosmo dell’arte e delle sue regole, e di cosa può succedere a un sognatore quando si ritrova a sopravvivere in un mondo impietoso e assurdo dove tutto va sempre per il verso sbagliato“.

Jacopo Starace compie ufficialmente il suo esordio nel panorama delle graphic novel, e la maturità di questo autore non è certamente di poco conto. “INN è insieme un’avventura rocambolesca, l’epico scontro tra luce e oscurità e un geniale gioco metatestuale e metanarrativo in cui non si sa chi è che sta scrivendo la storia. Jacopo Starace elabora regala una stupenda riflessione sui momenti duri della vita, sulla luce e sul buio, sulle relazioni. Su cosa ci succede quando il nostro spirito creativo si inaridisce ma soprattutto su come riconoscere e difendere la propria identità“, spiega e conclude il comunicato.