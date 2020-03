Ermitage – Il potere dell’arte, in arrivo a marzo in Limited Edition in DVD e Blu-Ray

Ermitage – Il potere dell’arte è il nuovo documentario di Koch Media e Nexo Digital che approderà dal 19 marzo 2020 in Limited Edition in DVD e Blu-Ray, per condurre in un viaggio attraverso i luoghi dell’arte russa.

Il Museo Ermitage e il Palazzo d’Inverno, con le Logge di Raffaello e la Galleria degli Eroi ospitate al loro interno; ma anche una prospettiva sui luoghi culturali che caratterizzano il paessaggio urbano di San Pietroburgo con il complesso dell’Ermitage, come il Lungoneva e le dimore nobiliari presso i canali, le statue di Pushkin, Gogol e Caterina la Grande. Un percorso attraverso le espressioni dell’arte racchiuse all’interno del Museo e nella storia russa, raccontato dal nuovo titolo presentato da Koch Media nell’ambito delle novità del mese, in collaborazione con Nexo Digital per il ciclo “La Grande Arte al Cinema”.

Ermitage – Il potere dell’arte mostra in maniera inedita il complesso architettonico del Museo, che comprende il Palazzo d’Inverno e il Teatro, in una sorta di visita virtuale volta ad esplorare le opere e le collezioni, oltre che le vicende storiche e culturali che hanno permesso lo sviluppo artistico di San Pietroburgo. Durante il viaggio tra le sale dell’Ermitage e degli edifici appartenenti al complesso, la narrazione sarà affidata all’attore Toni Servillo, il quale reciterà anche dei brani tratti da poesie e romanzi e condurrà il “visitatore” nel cuore della storia russa, dalla fondazione di Pietro I per giungere fino alla contemporaneità. La colonna sonora è invece opera del pianista e compositore Dmitry Igorevich Myachin, affiancato dal sound designer Maximilien Zaganelli per l’elettronica d’ambiente.

Il documentario esplorerà le sale del Museo che ospita alcune delle più importanti opere d’arte del mondo: le sezioni archeologiche e quelle d’Arte Moderna e Contemporanea (dove si trova la più grande raccolta di Matisse al mondo, nella collezione Shchukin e Morozov); i laboratori di restauro di Staraya Derevna; le riproduzioni fedeli delle Logge di Raffaello e la Galleria Militare del Palazzo d’Inverno. Anche il paesaggio urbano che racchiude il complesso avrà la sua parte, con un viaggio in compagnia di due Roofers – giovani che si arrampicano sui tetti della città per raccontarla da un punto di vista “differente” – che mostrerà la Prospettiva Nevskij (la strada principale di San Pietroburgo), i ponti, gli esterni dell’Ermitage, il Cavaliere di Bronzo, i palazzi più belli realizzati dagli architetti italiani.

Distribuito da Koch Media, il documentario approderà in home video a partire dal 19 marzo 2020: una Limited Edition in DVD e Blu-Ray che andrà ad arricchire la serie “La Grande Arte al Cinema”, un ciclo di documentari in cui l’arte è protagonista, targati Nexo Digital. A firmare il titolo vi sono 3D Produzioni e Nexo Digital, in collaborazione con Villaggio Globale International e Sky; il documentario è diretto da Michele Mally su soggetto di Didi Gnocchi e sceneggiatura di Giovanni Piscaglia, con la collaborazione del direttore del Museo Statale Ermitage Michail Piotrovskij.