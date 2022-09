Jim Starlin ha rivelato di non avere alcuna idea di come il personaggio da lui creato, Eros (Starfox), sarà adattato per il Marvel Cinematic Universe (MCU) dopo la sua breve apparizione nella scena post-crediti di Eternals. Interpretato da Harry Styles, ex componente dei One Direction, l’eterno, dopo essersi unito a Pip il Troll (doppiato da Patton Oswalt), ha incontrato Thena (Angelina Jolie), Makkari (Lauren Ridloff) e Druig (Barry Keoghan) sulla loro nave e si è offerto di aiutarli a salvare gli altri Eterni dai Celestiali nel finale del film diretto da Chloé Zhao.

Eros e i suoi poteri nel MCU

Eros è stato introdotto per la prima volta nei fumetti di Marvel Comics in The Invincible Iron Man #55 del 1973. L’eterno, nato sul pianeta Titan, è il fratello di Thanos e ha la capacità di controllare psichicamente le emozioni di chi lo circonda; questo spesso si traduce nel dare alle persone un senso di euforia e sentimenti di infatuazione, soprattutto verso sé stesso. Si tratta quindi di poteri legati anche alla stimolazione del piacere, grazie a cui può fare leva sul cervello di coloro che gli sono intorno. Quest’ultima però è una capacità che lo ha messo nei guai in più occasioni.

Eros MCU Eternals

Starfox quindi è un personaggio particolarmente difficile da adattare, come il suo creatore, Jim Starlin, ha confermato durante un’intervista con Inverse riportata da screenrant.com:

Pip sarà il comico della situazione, è anche colui che ha il potere del teletrasporto e questo porta ogni sorta di possibilità. Eros, d’altra parte, è un tipo interessante. Non ho idea di cosa ne faranno di lui. L’ho lasciato nei fumetti come un personaggio sociopatico e una specie di predatore sessuale. Quindi sono curioso di vedere come l’Eros del MCU se la caverà contro l’altro. Soprattutto in questo tempo e a questa età. È sempre difficile.

Negli ultimi anni in particolare i lettori dei fumetti hanno discusso su quanto certi rapporti tra Eros e le sue prede siano consensuali, un aspetto che per Disney potrebbe essere un problema. Non sarà facile rendere nel modo giusto, senza suscitare polemiche al riguardo, questi superpoteri del personaggio. Eppure Marvel e Disney in più occasioni sono riusciti a smussare i lati negativi dei loro supereroi, e ciò porta a pensare che probabilmente vedremo un Eros più romantico che predatore nei prossimi progetti Marvel.

