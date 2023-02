Flynn, un famoso professore, è scomparso settimane fa durante una spedizione nelle viscere della Terra. Voi siete i suoi giovani assistenti e siete assolutamente determinati nel ritrovarlo. Avete una mappa e i suoi appunti, ma le istruzioni sono in codice e non vi resta molto tempo per decifrarle: il vulcano è in procinto di eruttare, e i dinosauri non sono poi così lontani.. Edito da Asmodee e dalla mente di Frederic Dorne, vi presentiamo Escape Box Dinosauri, gioco rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni che vi farà divertire non rinunciando a stimolare la vostra creatività.

Escape Box Dinosauri: componenti

All’interno della scatola, portatile e dalle tonalità accattivanti, troverete:

40 carte

1 poster

1 regolamento

Preparazione

In Escape Box Dinosauri un adulto svolge il ruolo di GM, mentre i bambini impersonano il gruppo di giovani esploratori chiamati a risolvere gli enigmi. Il GM legge le regole e predispone la stanza, aiutando il gruppo qualora dovesse rimanere bloccato. I bambini devono completare lo scenario entro il limite di tempo (45 minuti), e sono chiamati a collaborare: cercano le carte all’interno della stanza di gioco, e una volta trovate risolvono gli enigmi con gli indizi raccolti in precedenza.

Sarà quindi compito del GM definire e l’area di gioco nella quale l’avventura avrà luogo, assicurandosi che i confini siano chiari a tutti. In questo modo si evita che i bambini cerchino o tocchino oggetti al di fuori della zona definita, in modo da evitare spiacevoli inconvenienti. Finita la preparazione il GM inizia il conto alla rovescia e il gioco può cominciare!

Cercare, trovare, risolvere

Il gruppo si lancia quindi alla ricerca degli indizi all’interno dell’area di gioco. I bambini collocano sul tavolo le carte trovate, e possono chiedere se ce ne sono altre da scoprire. Trovati gli indizi, gli esploratori possono cercare di risolvere gli enigmi. Quando pensano di avere la risposta, devono mostrare le carte corrispondenti e dare la soluzione a voce alta, oppure indicando o disegnando. Non è permesso elencare a raffica una lista di possibili risposte senza aver riflettuto, e il GM è sempre libero di comminare una penalità. Se i giocatori danno la risposta corretta, il GM mette una carta ricompensa sul tavolo, visibile a tutti.

Tipi di carte

In Escape Box Dinosauri ci sono 3 tipi di carte:

Indizi . Elementi che aiutano i giocatori a risolvere gli enigmi, come parti di disegno, luoghi, sagome di dinosauri e così via.

. Elementi che aiutano i giocatori a risolvere gli enigmi, come parti di disegno, luoghi, sagome di dinosauri e così via. Enigmi . Possono essere frasi, disegni, parti di codice o altro. I giocatori dovranno trovare le risposte agli enigmi grazie agli indizi.

. Possono essere frasi, disegni, parti di codice o altro. I giocatori dovranno trovare le risposte agli enigmi grazie agli indizi. Carte Incontro. Ogni volta che il GM lo ritiene opportuno, può pescare una Carta Incontro per dare una penalità. Ad ogni incontro un dinosauro si avvicinerà pericolosamente ai giocatori, ed essi dovranno reagire in base al tipo di creatura, impersonata dal GM. Nel caso di carnivori, i bambini dovranno nascondersi finchè non sentono che il dinosauro si allontana. Nel caso di ladruncoli, il GM ruberà casualmente una delle carte, che potrà essere restituita come ricompensa. Nel caso di erbivori, invece, i bambini non avranno nulla di cui preoccuparsi.

La meccanica delle Carte Incontro si è rivelata decisamente la più azzeccata e divertente, sia per i grandi che per i piccini: peccato non sia stata sfruttata maggiormente.

Gioco indicato per..

Il gioco si rivolge a bambini dai 7 ai 12 anni, ma può essere giocato davvero a qualsiasi età. Inaspettatamente si rivela anche molto divertente per gli adulti, chiamati a dirigere le ricerche e a calarsi nei panni dei vari dinosauri.

Conclusioni

Escape Box Dinosauri convince per la sua duplice natura: è infatti un titolo intelligente, che unisce elementi ruolistici ad un gioco in scatola, spronando grandi e bambini a risolvere il mistero della scomparsa del professor Flynn. Divertente, stimolante e dai risvolti pedagogici, sarà il protagonista di molte feste di compleanno.