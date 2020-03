Escape room dedicata ad Harry Potter: una fuga all’interno di Hogwarts da completare a casa

Hogwarts Digital Escape Room: arriva l’escape room dedicata ad Harry Potter, da completare comodamente a casa.

Con la quarantena in corso, si sa, molte attività non possono più essere svolte per il momento. Tuttavia, nell’era digitale, abbiamo la possibilità di esperire molte delle nostre passioni anche a virtualmente e, in un periodo difficile come quello attuale, quest’opportunità non può che essere utile a tutti coloro che cercano sempre nuovi modi per trascorrere il tempo in casa.

Negli ultimi anni, poi, un’attività in particolare ha ottenuto un successo tale da diffondersi in maniera estesa in Italia e nel mondo: quella delle escape room, un gioco di fuga e di logica in cui un gruppo di giocatori dovrà trovare il modo di fuggire da una stanza risolvendo enigmi e utilizzando gli indizi e gli oggetti a loro disposizione. La biblioteca Peters Township Public Library di McMurray, in Pennsylvania, ha pensato così di creare una escape room digitale da cui “fuggire” stando comodamente a casa: si tratta della Hogwarts Digital Escape Room, a tema Harry Potter, in cui poter giocare gratuitamente da PC, tablet o smartphone.

Creata da Sydney Krawiec, che si occupa dei servizi per i giovani alla biblioteca, l’escape room dedicata ad Harry Potter ed al suo magico mondo dà la possibilità di vivere un’avventura tra le mura della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts risolvendo semplici enigmi che comprendono l‘esecuzione dei giusti incantesimi, il cambio dei galeoni, rompicapo di logica, il tutto accompagnato da immagini a supporto degli enigmi.

L’azione prende il via all’interno di Hogwarts: è il vostro primo anno alla Scuola di Magia e Stregoneria e non potreste essere più entusiasti. Dopo essere stati smistati e aver cenato con i vostri nuovi compagni di classe, vi dirigete verso la sala comune, dove il prefetto annuncia che dovrete completare insieme una divertente attività di gruppo prima di sistemarvi nei vostri alloggi. Dopodichè, la stanza diventa completamente buia e tutto ciò che udite è il rumore di una porta che sbatte.

È possibile giocare l’escape room a tema Harry Potter più e più volte, da soli o in gruppo: basterà cliccare su questo link per iniziare il gioco e provare a fuggire dall’escape room digitale dedicata al mondo magico più celebre di sempre.