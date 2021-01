Magic The Gathering: in esclusiva eccovi il nuovo Planeswalker di Kaldheim

In esclusiva per CulturaPop, vi mostriamo in anteprima un nuovo Planeswalker dell’espansione di Magic The Gathering Kaldheim, in uscita in contemporanea in tutto il mondo il 5 Febbraio: Tyvar Kell!

Vichinghi. Dei. Miti. Leggende. Un mare di barbe. Kaldheim sta per sconvolgere la vostra mente.

Kaldheim è la nuova espansione di Magic The Gathering, che conterrà le carte e i personaggi più “duri e crudi” dell’intero universo del gioco di carte creato da Richard Garfield.

La carta che vi mostriamo in anteprima assoluta è un nuovo Plainswalker: Tyvar Kell!

Egli è un elfo della terra di Kaldheim, leggermente diverso dagli elfi tradizionali, ispirandosi la nuova espansione alla mitologia norrena e scandinava ed essendo i guerrieri affamati di gloria e battaglie.

E’ proprio Cynthia Sheppard, direttrice artistica di Wizards of the Coast, a raccontare come sono gli elfi della terra di Kaldheim:

“Tanto tempo fa, gli elfi erano noti come Einir, divinità di tutti i reami di Kaldheim. Sono stati tuttavia sconfitti da coloro che venivano chiamati Skoti, i quali sono diventati il pantheon delle divinità che incontrerete nell’espansione e nella storia. In seguito alla sconfitta, i condottieri degli Einir sono stati imprigionati all’interno di alberi e la razza è stata suddivisa in due clan: gli elfi dei boschi (allineati al verde) e gli elfi oscuri (allineati al nero). Queste due fazioni sono state tenute separate per lungo tempo, finché un elfo di nome Harald non è riuscito a riunire i clan in guerra e a proclamarsi re. Gli elfi tentano di riconquistare la gloria perduta e la riunificazione della loro società è un importante passo verso questo obiettivo.”

Ad andare, invece, nello specifico sul personaggio di Tyvar Kell è Gerritt Turner, progettista narrativo di Wizards of the Coast:

“Tyvar è il fratello minore del re Harald e ha vissuto la maggior parte della vita nell’ombra del fratello. Nonostante un fratello famoso possa generare gelosia e rancore, l’esempio di Harald è stato invece una ispirazione per la ricerca di gloria da parte di Tyvar e gli ha donato una irrazionale convinzione di poter raggiungere qualsiasi obiettivo. È deciso a scrivere una storia che sia in grado di rivaleggiare (o addirittura superare) quella dei più grandi eroi di Kaldheim e racconta con passione le proprie gesta eroiche a chiunque sia interessato ad ascoltarle. Ha un grande carisma e anche una grande impertinenza (alcuni lo definirebbero arrogante), ma nel profondo ha un cuore puro e uno spirito generoso. Sebbene il suo interesse sia per la costruzione della propria leggenda, Tyvar ha un rapporto insolito con la fama: ha una grande capacità di condividerla con gli altri. Dopo un’epica battaglia, è frequente sentirlo narrare le gesta dei suoi alleati tanto quanto le proprie (sì, le proprie non le dimentica facilmente). Ha un carattere molto estroverso e sa come godersi i momenti di festa insieme agli altri guerrieri. Cerca continuamente alleati che combattano al suo fianco e condividano una bevuta (più di una, in realtà) per celebrare le conseguenti vittorie.”

Tyvar Kell farà parte dei due nuovi Planeswalker presenti in Kaldheim. Queste carte avranno anche una variante senza bordi e con un’illustrazione alternativa. Ecco, quindi, sempre in esclusiva, la versione alternativa di Tyvar Kell:

Vi ricordiamo che l’uscita mondiale della nuova espansione Kaldheim di Magic The Gathering è prevista per il 5 Febbraio.