Sony Pictures, Warner Bros. Entertainment Italia e Cultura POP presentano in esclusiva il poster di Missing. Il thriller, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, è scritto e diretto da Will Merrick e Nick Johnson, tratto da una storia di Sev Ohanian e Aneesh Chaganty (autori di Searching). Protagoniste della pellicola sono Storm Reid (Euphoria) e Nia Long, nel cast figurano anche Joaquim de Almeida, Ken Leung, Amy Landecker e Daniel Henney.

Eccovi il poster di Missing che sarà dal 9 marzo al cinema:

Questa è invece la trama di Missing:

Missing è un avvincente e misterioso thriller ricco di colpi di scena che fa riflettere su quanto bene conosciamo le persone a noi più vicine. Durante una vacanza in Colombia una donna (Nia Long) scompare insieme al suo nuovo fidanzato. Sua figlia, June (Storm Reid), inizia a cercarla ma viene ostacolata dalla burocrazia internazionale. Bloccata a migliaia di chilometri di distanza a Los Angeles, June utilizza in modo creativo tutte le ultime tecnologie a sua disposizione per cercare di ritrovarla prima che sia troppo tardi. Quando June scaverà a fondo con la sua investigazione digitale solleverà più domande che risposte e segreti su sua madre che le faranno scoprire di non averla mai conosciuta veramente.