SDCC, NYCC e LEGO: presto altre due esclusive sugli scaffali americani

Sono in arrivo sugli scaffali americani di LEGO Shop@Home e Amazon altri due set esclusivi per le “Con” americane SDCC (San Diego) e NYCC (New York).

Se l’estate è la stagione dei gelati, delle vacanze e della San Diego Comic Con, l’autunno è caratterizzato dalle foglie che cadono, dalle caldarroste e dalla New York Comic Con al Javits Center di New York City.

Le Comic Convection e le esclusive

Entrambe prevedono la tradizionale serie di file per procurarsi le esclusive che ogni anno i vari Brand (Hasbro, LEGO, Funko, Mattel etc) mettono a disposizione dei fan, dei visitatori e dei collezionisti. Quest’anno però le due manifestazioni (ma è andata allo stesso modo in tutto il mondo) hanno dovuto fare i conti con il COVID-19 e le relative norme, costringendo gli organizzatori a trasformare i rispettivi eventi in manifestazioni digitali.

Prima è toccato alla SDCC, che è stata trasformata nell’evento digitale Comic-Con@Home. Ad ottobre è stata la volta della NYCC ad andare online, trasformandosi nell’evento online New York Comic Con METAVERSE.

Allo stesso modo, anche tutte le usuali esclusive per le quali di solito si doveva stare in fila per l’acquisto, sono state o saranno disponibili solo online.

E’ stato così per il set esclusivo per la Star Wars Celebration (altro grande evento saltato causa COVID-19) LEGO Star Wars # 75294 Bespin Duel.

E’ stato così per i primi due set esclusivi previsti per la San Diego Comic Con, il set LEGO DC Comics # 77906 Wonder Woman e il set LEGO Super Mario # 77907 Toad’s Special Hideaway.

Sarà così anche per i prossimi due, il set LEGO MARVEL # 77905 Taskmaster’s Ambush e il set LEGO Star Wars # 77904 Nebulon-B Frigate.

Per questi ultimi due set però, al momento non ci sono ancora informazioni certe sul prezzo, sulla data di rilascio e su quale piattaforma (LEGO Shop@Home USA/Canada? Amazon? Target? LEGOLAND Discovery Center?). In attesa di avere maggiori informazioni, andiamo insieme a scoprirli.

I set esclusivi

LEGO MARVEL # 77905 Taskmaster’s Ambush

La descrizione del set dice: “Ricreate l’azione del film Marvel con questo modello da esposizione con Vedova Nera, Taskmaster e Red Guardian. Il super cattivo sta causando il caos e la distruzione nel suo monster truck a 6 ruote. Vedova Nera lancia un attacco con i suoi manganelli con elettroshock, Taskmaster combatte con la sua potente spada e Red Guardian si lancia nella battaglia con il suo potente scudo”. Il design della scatola ha uno stile da fumetto e riporta il nome e il logo dell’evento, San Diego Comic Con, per il quale era destinato.

Il set contiene 230 pezzi (e tre minifigure) e pare che sarà in vendita a partire dalla fine di ottobre, quasi certamente in esclusiva su LEGO Shop@Home USA/Canada e probabilmente allo stesso prezzo di 39,99 dollari dei precedenti due set esclusivi.

Credit immagine: BrickFanatics.com

Credit immagine: BrickFanatics.com

In attesa di capire se il film dedicato a Vedova Nera arriverà finalmente in sala il prossimo 7 maggio 2021 (dopo che il COVID-19 ha fatto saltare anche la nuova data del 6 novembre) o se, come per Mulan, ce lo dovremo “comprare” sulla piattaforma streaming Disney+, ci si può portare avanti e ricostruire le scene dei trailer con il set LEGO Marvel # 76162 Inseguimento sull’elicottero della Vedova Nera (>>>Clicca qui per acquistare il set)

LEGO Star Wars # 77904 Nebulon-B Frigate

Il set sarà presto disponibile su Amazon (ovviamente solo USA e Canada), come scoperto da The Holo-Brick Archive che ha intercettato la pagina del prodotto sul sito Amazon (pagina successivamente rimossa, in attesa della pubblicazione al momento giusto). Questa è la descrizione ufficiale del prodotto: “Ricrea ogni meraviglioso dettaglio della Fregata Nebulon-B con questo set LEGO Star Wars. Ricordate le drammatiche scene a bordo di questa astronave della Resistenza mentre costruite, poi esponete la vostra creazione sul suo stand costruibile. È il modo perfetto per celebrare il 40° anniversario di “Star Wars: L’Impero colpisce ancora”. Il set contiene 459 pezzi e pare che sarà in vendita a novembre, quasi certamente in occasione del Black Friday post Giorno del Ringraziamento. Resta da capire se sarà una esclusiva di Amazon o se sarà acquistabile anche su LEGO Shop@Home USA/Canada. Il prezzo invece è confermato: 39,99 dollari.

Credit immagine: BrickFanatics.com

Credit immagine: Brickset.com

Il set è perfetto per celebrare il 40° anniversario di “Star Wars: L’Impero colpisce ancora”, magari in abbinamento ad un’altra astronave della Resistenza resa particolare dal fatto che esiste davvero! Fa infatti parte delle attrazioni visitabili nell’area Star Wars: Galaxy’s Edge posta all’interno del parco a tema Disneyland California. Il set è il LEGO Star Wars # 75293 Nave da trasporto I-TS della Resistenza (>>>Clicca qui per acquistare il set).