Esselunga Rollinz 3.0 Star Wars: tutti i segreti

Parte oggi la raccolta di Rollinz 3.0 Star Wars di Esselunga. La terza incarnazione di questi piccoli personaggi sarà composta da 32 soggetti che potranno essere collezionati facendo la spesa presso la catena di supermercati.

Dopo due collezioni in grado di abbattere ogni record nel campo delle promozioni marketing della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) arriva la terza e conclusiva collezione dei Rollinz Star Wars di Esselunga. Utilizzando la carta Fidaty, il programma loyalty dell’insegna, tutti i clienti Esselunga potranno raccogliere i personaggi della terza serie di Rollinz: Ogni 25 euro di spesa (o 50 Punti Fragola) verrà consegnata una bustina contenente uno dei personaggi Rollinz 3.0 Star Wars.

Quanto dura la promozione Rollinz 3.0 Star Wars?

La raccolta della terza serie dei Rollinz durerà 55 giorni, per completare la collezione e entrare in possesso di tutti i personaggi, compresi i personaggi Leggendari e l’esclusivo Yoda gommoso ci sarà tempo fino a mercoledì 4 marzo 2020.

Il collector Death Star

Come le precedenti edizioni, anche la collezione Rollinz 3.0 Star Wars potrà essere raccolta all’interno di uno speciale raccoglitore dalla forma iconica.

La prima collezione aveva visto atterrare sugli scaffali della catena di supermercati il mitico Millennium Falcon, seguito da uno Star Destroyer nella seconda raccolta. Per quest’ultima incarnazione è realizzato il collector a forma di Morte Nera, la temibile stazione da combattimento in grado di distruggere interi pianeti.

Al suo interno potrete trovare un blister di plastica trasparente termo formata che accoglierà i vari personaggi e il regolamento per sfidare gli amici a Rollinz Challenge, uno speciale gioco da tavolo ideato per dare vita a divertenti battaglie tra Lato Chiaro e Lato Oscuro della Forza. Il collector Death Star potrà essere acquistato separatamente in tutti i punti vendita e avrà un prezzo di 2,90 euro.

La collezione Rollinz 3.0 Star Wars

La terza serie di Rollinz vedrà alternarsi tra le sue fila diversi personaggi provenienti dall’intera Skywalker Saga, offrendo un assortimento variegato riproponendo alcuni soggetti delle precedenti edizioni (come ad esempio Luke e Darth Vader) e introducendone di inediti da Episodio IX (Zorii e Jannah per esempio), ma anche alcune nuove entrate della trilogia classica.

Per raccogliere tutti e 32 i personaggi però occorrerà una certa dedizione, oltre che fortuna, perché alcuni personaggi avranno un livello di rarità maggiore. Rollinz 3.0 Star Wars sarà composta da 24 Rollinz comuni e 8 Rollinz Leggendari dalle finiture speciali. A rendere ancora più sfidante questa collezione ci sarà anche uno speciale personaggio in più: l’esclusivo Yoda gommoso.

Di seguito l’elenco della collezione completa:

Nien Numb

Porg

Jar Jar Binks

Amilyn Holdo

Mace Windu

Queen Amidala

Bib Fortuna

Bossk

Clone Trooper

Flame Trooper

Sand Trooper

At-at Pilot

Young Anakin

Grand Moff Tarkin

Wampa

Tusken Raider

Max Rebo

Battle Droid

Jet Trooper

Sith Trooper

Knights Of Ren

Zorii

Jannah

Kylo Ren

Rollinz Leggendari:

Ewok – Personaggio floccato

Chewbacca – Personaggio floccato

Hologram Leia – Personaggio trasparente

Darth Vader – Spada laser luminosa

Luke Skywalker – Spada laser luminosa

C3-PO – Bagno galvanico

Captain Phasma – Bagno galvanico

R2-D2 – Bagno galvanico

Come ottenere l’esclusivo Yoda Gommoso

Questo Rollinz esclusivo dedicato al Maestro Jedi più amato della saga non si troverà nelle bustine che si riceveranno con la spesa, per ottenerlo bisognerà acquistare i prodotti della linea Chejoy di Esselunga. Questa linea di prodotti alimentari per bambini, realizzata in collaborazione con The Walt Disney Company Italia, annovera cereali per la colazione, snack dolci e salati, pasta fresca, succhi di frutta e molto altro ancora, sarà così facile trovare il prodotto adatto alle proprie esigenze.

Per ottenere il Rollinz di Yoda occorrerà acquistare 25 euro in prodotti Chejoy, non sarà però necessario fare un acquisto unico, infatti sarà possibile tenere traccia del saldo Chejoy sulla propria tessera Fidaty e sugli scontrini della spesa rilasciati durante il periodo della promozione Rollinz 3.0 Star Wars.

Una volta raggiunto il tetto dei 25 euro basterà recarsi al Punto Fidaty del negozio per ritirare il Rollinz esclusivo.

Come accelerare la raccolta dei Rollinz

Il numero dei personaggi e la presenza di Rollinz rari può spaventare, tuttavia esiste un modo (oltre al classico scambio dei doppioni) per accelerare la raccolta, ovvero avvantaggiarsi delle promozioni in atto su alcuni prodotti in vendita.

Consultando il volantino di ogni punto vendita si potranno trovare diversi prodotti in offerta, che permetteranno di accumulare più Punti Fragola. Questo significa che acquistando un dato prodotto si guadagneranno più bustine poiché l’articolo in promozione avrà un valore di Punti Fragola più elevato.