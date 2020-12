Essere arbitro di Magic: intervista a Federico Vecchio

Molti hanno sempre giocato a Magic The Gathering nei centri ricreativi o in spiaggia quando si era ragazzini, ma esistono delle vere e proprie competizioni ufficiali, con regole e delle figure professionali che si occupano di farle rispettare. Oggi abbiamo il piacere di intervistare uno degli arbitri ( o “judge”) facenti parte di questo team di esperti: Federico Vecchio.

Ph. Alessandra Farina

Da quanto giochi a Magic?

Come mai hai deciso di diventare arbitro, piuttosto che rimanere giocatore?

Anzitutto, una cosa non esclude l’altra! Ci sono tantissimi Judge là fuori che sono anche ottimi giocatori, nonostante il “meme” dica che per essere un Judge devi essere un giocatore scarso. Comunque, mi certificai come Judge ad Ottobre 2014. All’epoca lavoravo in una fumetteria e gestivo il settore delle vendite di TCG e boardgame. Avere un Judge certificato all’interno del negozio rende i tuoi tornei molto più prestigiosi, ed assicura il giusto livello di applicazione delle regole a tutti i partecipanti.

In cosa consiste il lavoro di “Arbitro di Magic”?

So già che creerò molta divisione tra i “colleghi” che leggeranno questa risposta. Non ho mai considerato essere Judge un lavoro, bensì un servizio alla community e, perchè no, una scusa da millenial nerd per girare il mondo. Inoltre lo status di Magic Judge è radicalmente cambiato quando la Wizards of the Coast ha deciso di chiudere definitivamente il Judge Program, un po’ perchè la gestione del gioco tabletop viene sempre più affidata ad organizzatori terzi e un po’ perchè ci sono ancora diverse rogne legali per quanto concerne contratti/stipendi ecc. Un gruppo di Judge si è quindi riunito ed ha creato un’associazione terza chiamata Judge Academy. JA ha ereditato fondamentalmente il personale e la struttura del Judge Program, trasformandosi però in una sorta di “accademia” per arbitri con una quota di iscrizione.

Ph. Alessandra Farina

Perciò mentre prima partecipare a grossi eventi internazionali come Judge era una meravigliosa occasione per girare il mondo, conoscere nuove persone ed essere discretamente retribuiti, adesso è diventata una struttura per cui diventa quasi necessario arbitrare il più possibile per rientrare dei costi. Una cosa che lo fa assomigliare sempre di più a un lavoro vero e proprio, ma credimi: è davvero difficile portarsi a casa la pagnotta facendo l’arbitro delle figurine dei mostri 😉

Parlando comunque di “in che cosa consiste fare il Judge”, ci troviamo di fronte a persone che dedicano tanto al gioco e alla community, al punto da diventare pilastri essenziali per la riuscita degli eventi. Durante i tornei i Judge si occupano di tutta la gestione dell’evento, e questo significa: organizzare l’iscrizione dei giocatori, distribuire eventuale prodotto promozionale o essenziale per il torneo, rispondere alle domande dei giocatori al tavolo, controllare la legalità dei mazzi, preoccuparsi della logistica della sala, cooperare con l’eventuale streaming, collezionare tutte le decklist e smistarle, inserire i risultati degli incontri nell’apposito software, preparare gli abbinamenti per i turni…un sacco di compiti! Quando invece siamo “a casa” ci rendiamo disponibili per offrire aiuto ai giocatori confusi dall’interazione di due figurine o diamo una mano ad un negozio della nostra zona per far conoscere meglio Magic alla sua clientela.