Esther: il prequel di Orphan sarà diretto da William Brent Bell

A quanto pare, il prequel del film horror di Orphan – che si intitolerà Esther – sarà diretto da William Brent Bell, nonché regista di altre due grandi pellicole di questo genere cinematografico, ossia L’altra faccia del diavolo e La metamorfosi del male. Sembrerebbe che la notizia sia stata confermata nelle ore scorse da Deadline. Invece, la sceneggiatura del nuovo progetto è stato affidata a David Coggeshall. Ricordiamo che nella pellicola cinematografica di Orphan – diretta da Jaume Collet-Serra – è stata illustrata la storia di una “ragazzina” psicopatica di appena 9 anni che viene adottata da una coppia a seguito della morte prematura della loro figlia. Nonostante la protagonista abbia un’aspetto alquanto innocente, in realtà si rivela tutt’altro.

Anche se ancora non si sappia molto sul nuovo film, non mancano le prime notizie inerenti alla trama di Esther. Infatti, secondo le ultime informazioni sembrerebbe che la protagonista del film diretto da Jaume Collet-Serra, la psicopatica Lena Klammer, tornerà in azione organizzando una fuga dalla struttura nella quale si trova per dirigersi verso gli Stati Uniti facendo finta di essere la figlia di una nobile famiglia. Ovviamente, il resto è tutto da scoprire.

Le riprese del nuovo capitolo del famoso film horror dovrebbero iniziare tra non molto, esattamente nel terzo trimestre del 2020. A questo nuovo progetto parteciperà David Leslie Johnson, al quale è stato affidato il ruolo di produttore esecutivo. Dunque, si preannuncia un film altrettanto terrificante come lo è stato quello realizzato nel 2009. Sicuramente, per scoprire se anche questo sarà all’altezza, non ci resta che attendere il debutto. Nel frattempo, non ci resta che sperare in nuove indiscrezioni in modo tale da poter sciogliere i molti dubbi che ancora ruotano intorno a questo nuovo film, soprattutto quello riguardante il cast. Quindi, secondo voi, chi potrebbe essere l’attrice adatta a vestire i panni della “diabolica” protagonista? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.