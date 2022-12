In occasione del suo 40° Anniversario, arriva in edizione Home Video 4K UHD + Blu-ray uno dei film di fantascienza più iconici degli anni ’80: ET l’extraterrestre! Questa nuova proposta di pone dunque sul mercato con l’obbiettivo di portare sul piccolo schermo di casa la miglior qualità audio e video del capolavori diretto dal regista Steven Spielberg, nonché una serie di contenuti aggiuntivi utili a comprendere al meglio gli sforzi fatti dalla produzione per ottenere un risultato di tale portata mondiale. A tal proposito, la versione oggetto di questa recensione è l’edizione Home Video priva di gadget ma, per i collezionisti più esigenti, sappiate che sul mercato è presente anche l’edizione Deluxe con al suo interno numerosi memorabilia da collezione!

ET – L’Extraterrestre arriva sulla Terra in 4K Ultra HD

E.T. L’extra-terrestre, per i più giovani che forse non hanno ancora avuto il piacere di vederlo, è un film di fantascienza uscito a livello mondiale nell’ormai lontano 1982. E.T. L’extra-terrestre narra la storia di Elliott, il ragazzo protagonista del film, che fa amicizia con una creatura extraterrestre trovatasi per sbaglio sulla Terra. Una presenza di questo non poteva di certo passare inosservata, portando dunque il governo a metere una grossa lente d’ingrandimento sul “piccolo” estraneo. Elliot, insieme a un piccolo gruppo di amici, metterà in campo tutte le sue risorse e capacità per aiutare ET a prendere il largo, con l’obbiettivo di farlo tornare a casa e ricongiungersi alla sua famiglia!

ET L'Extraterrestre 4K

Il film fu prodotto e diretto da Steven Spielberg su una sceneggiatura firmata da Melissa Mathison e nel cast troviamo all’opera Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote, Robert MacNaughton e Drew Barrymore.

Inutile dirvi che E.T. L’extra-terrestre è un film che va assolutamente visto anche soltanto per la sua rilevanza nel mondo del cinema, vi basti pensare che questa produzione, all’epoca, superò persino gli incassi di Guerre Stellari, mantenendo per oltre una decade il record come film di maggior incassi di sempre. A toglierli il primo posto del podio fu poi dopo Jurassic Park, frutto sempre del genio di Steven Spielberg. Prima di passare all’analisi tecnica di questa edizione, tra le curiosità vogliamo mettere in risalto l’artefice delll’animatronico di ET, Carlo Rambaldi. Se questo nome non vi suone familiare, sappiate che Carlo Rambaldi era un mago degli effetti speciali italiano e che nella sua carriera annovera la di due Oscar ai migliori effetti speciali per Alien (1979) ed E.T. L’extra-terrestre (1982). L’artista ha nel suo palmares anche l’Oscar Special Achievement Award per gli effetti visivi da lui creati per il lungometraggio di King Kong del 1976.

La qualità video dell’edizione 4K UHD

Dal punto di vista della qualità video, la nuova proposta in 4K UHD dedicata al lungometraggio di Steven Spielberg non sembra avere avuto ulteriori aggiornamenti rispetto alla precedente proposta pubblicata in occasione del suo 35° Anniversario. Dunque, qualora abbiate già questa versione in collezione, e non siate dei completisti, probabilmente non troverete nulla di nuovo sul piano tecnico rispetto a quanto già avete. Discorso diverso nel caso vogliate acquistare una nuova versione del film con tanto di gadget a corredo, in quel caso vi ricordiamo esserci l’edizione deluxe di ET L’Extraterrestre in 4K.

ET L'Extraterrestre 4K

Fatta questa piccola ma importante premessa generale, ET l’extraterrestre in 4K UHD vanta delle immagini molto belle, naturali e coerenti con la fotografia di un tempo. Questa edizione non è dotata di Dolby Vision, ma francamente non ne abbiamo nemmeno sentito molto l’esigenza. Infatti, la codifica utilizzata per ET L’Extraterrestre in 4K e la HEVC H.265. Essa è in grado di regalare allo spettatore un alto livello di nitidezza e dettaglio per quasi l’intera durata del film. Qualche piccolo cedimento lo abbiamo notato nelle scene più scure, ma comunque nulla di preoccupante. A fare da sfondo all’intero film c’è poi la grana, sottilissima e in grado di donare quel giusto sapore vintage che una produzione di questo calibro, anni ’80, merita di mantenere. Il film non è tagliente, e non deve esserlo! Probabilmente, ma è solo una mera supposizione personale, la mancanza del Dolby Vision può essere stata una scelta ponderata, così da manipolare il meno possibile il lungometraggio e lasciare inalterata la sua vera essenza. Tuttavia, pur mancando questa componente “moderna”, la colorimetria, così come lo spettro del gamma, hanno ugualmente una buona estensione. Per questo, anche nelle scene più scure è facile apprezzare i dettagli che compongono lo sfondo, in special modo nelle riprese fatti in interno.

ET L'Extraterrestre 4K

Nel complesso possiamo sintetizzare dicendo che il comparto video ci ha ampiamente soddisfatti e che questa versione in 4K UHD è risultata essere rispettosa del film originale nonché priva di artefatti digitali che sicuramente avrebbe compromesso l’intera esperienza di visione.

La qualità audio

Dopo aver analizzato la qualità video offerta da questa nuova edizione Home Video di ET andiamo ora a parlarvi della resa del comparto audio. Purtroppo quest’edizione, pur avendo le grafiche localizzate in italiano, vanta la miglior qualità audio con la traccia in lingua originale, l’inglese. Essa viene proposta con il codec audio DTS:X, migliore rispetto al DTS Digital Surround 5.1 italiano. La traccia in lingua francese si piazza invece tra le due, con un codec DTS HD a 7.1 canali. Questa situazione l’abbiamo sia utilizzando il disco in 4K UHD sia il disco in Blu-ray, la qualità audio è sostanzialmente la stessa a prescindere dal disco utilizzato.

Detto questo, per nostra fortuna, la differenza tra la traccia con il codec DTS:X e quella con il codec DTS Digital Surround 5.1 non ci è apparsa poi così abissale. La traccia in lingua italiana si difende molto bene e, grazie anche della presenza di una colonna di grande caratura, appare di ampio respiro e in grado di portare lo spettatore al centro della scena. Il palcoscenico non è infatti chiuso, e riesce ad essere avvolgente anche quando sono coinvolti in maniera più massicia i canali del fronte anteriore dell’impianto. La sensazione è quella di essere portati dentro un mondo fantasy, quindi il bersaglio è centrato! Sempre restando in tema spazialità, buoni anche i panning laterali, presenti ad esempio nelle scene in cui vediamo dei veicoli o dei veivoli.Dal punto di vista acustico, segnaliamo un ottimo lavoro del canale centrale che ha il compito di gestire le voci. Queste risultano sempre nitide e con un livello di decibel più che adeguato. Discorso completamente invece per quanti riguarda le frequenze più basse del film, il canale subwoofer non viene estremamente sollecitato. Le frequenza più basse sembrano per lo più attive a supporto delle musiche e dei suoni ambientali, e non sono mai dirompenti o in qualche modo esplosive.

I contenuti aggiuntivi

Passiamo ora a quelli che sono i contenuti aggiuntivi presenti in questa nuova proposta, che vi ricordiamo non avere al suo interno alcun gadget da collezione. Siete pronti a vivere oltre 4 ore di contenuti speciali? Ebbene, con questa edizione avrete pane per i vostri denti! All’interno del disco troverete ad esempio il lungo filmato di circa 20 minuti, dal nome 40 di ET – L’extra-terrestre, che vi porterà a vivere una vera e propria retrospettiva su quello che è il film nonché sul grande lascito che questa produzione è riuscita a imprimere nell’intero settore cinematografico. A questo seguirà poi lo speciale dal nome TCM Classic Film Festival: una serata con Steven Spielberg. Questo contenuto porta sul piccolo schermo le riflessioni fatte, a distanza di 40 anni dal debutto del film, dal regista.

ET L'Extraterrestre 4K

I contenuti speciali presenti vi porteranno poi a scoprire l’evoluzione e la creazione di ET, a scoprire quelle che sono le state le scene girate e non inserite nel film finale, a scoprire il grnade lavoro di studio e produzione che ha portato ad avere delle musiche che rimaranno nel tempo e molto altro ancora! Insomma, per quanto riguarda i contenuti speciali, questa edizione Home Video in 4K UHD + Blu-ray di ET – L’Extra-Terrestre siamo certi sarà in grado soddisfare tutte le vostre esigenze!

Le conclusioni su ET L’Extraterrestre in 4K UHD + Blu-ray

Per concludere, possiamo definire questa nuova proposta Home Video in 4K UHD + Blu-ray di ET – L’Extra-Terrestre ottima per chi vuole aggiungere in collezione un vero e proprio pezzo di cultura cinematografica. Dal punto di vista puramente estetico la steelbook proposta per questa edizione è semplicemente meravigliosa mentre dal punto di vista tecnico, i due dischi sono in grado di offrire un ottimo livello generale sia dal punto di vista video sia dal punto di vista audio. Davvero ottimo anche il comparto dedicato ai contenuti speciali, che annovera un totale di oltre 4 ore tutte da scoprire. Si tratta di un dato assolutamente non scontato, che permetterà ad ogni appassionato di carpire i segreti della produzione nonché le dichiarazioni del regista a distanza di 40 anni dal debutto del film al grande pubblico. Tra i punti dolenti troviamo la mancanza di una traccia in lingua italiana che potesse offrire qualcosa di più rispetto alla versione DTS Dolby Surround 5.1. Dobbiamo tuttavia precisare che non abbiamo riscontrato enormi differenze di quest’ultima rispetto a quanto offerto dalla traccia in DTS:X in lingua inglese. Vi ricordiamo infine che questa edizione è priva di gadget.