Eternals: Angelina Jolie e il suo debutto nel MCU

Come anticipato nel corso nel San Diego Comic Con, Eternals sarà uno dei prossimi show della Fase 4 del MCU e Angelina Jolie farà parte del cast.

Come anticipato durante il San Diego Comic Con 2019, Eternals sarà uno dei prossimi show che faranno parte della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel. Nel corso dell’evento sono stati ufficializzati i nomi degli attori che faranno parte del cast del nuovo film e, oltre a Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Richard Madden, Lauren Ridloff, Don Lee, Lia McHugh, Salma Hayek, ci sarà anche Angelina Jolie, la quale vestirà i panni di Thena.

Nel prossimo film Marvel diretto da Chloe Zhao, Eternals, vedremo quindi il debutto della Jolie dell’Universo Cinematografico Marvel. L’attrice ha recentemente rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato proprio della sua nuova avventura e del personaggio che dovrà interpretare. La Jolie dovrà vestire i panni di uno dei membri che fanno parte degli Eternals, ovvero Thena, una guerriera con agilità e superpoteri straordinari. Ovviamente l’attrice anche in questa nuova avventura ha intenzione di dare il meglio di se, ecco le sue parole:

“Dovrò lavorare molto duramente per dare all’Universo Cinematografico Marvel la Thena che merita”.

La stella di Hollywood non ha nascosto l’entusiasmo con il quale i loro figli hanno appreso la notizia riguardante il suo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel. Infatti, a tal proposito Angelina Jolie avrebbe affermato quanto segue:

“Quello che mi sta davvero emozionando è che vogliono vedermi forte, per cui non è tanto il vedermi in un film, ma sono felici che sarò forte e mi divertirò”.

Dunque, per scoprire come se la caverà l’attrice nei panni della guerriera Thena, non ci resta che attendere il debutto nelle sale cinematografiche di Eternals, previsto nel mese di novembre 2020.