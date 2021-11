Eternals bandito nei Paesi della regione del Golfo a causa dell’omosessualità di Phastos

Eternals è il prossimo e attesissimo film del Marvel Cinematic Universe appartenente alla Fase 4, uscito il 3 novembre nelle sale italiane (leggete qui la nostra recensione). Il film è basato sul fumetto The Eternals di Jack Kirby, pubblicato per la prima volta nel 1976.

Eternals però, secondo l’Hollywood Reporter, film da 200 milioni di dollari, non uscirà nei paesi dell’Arabia Saudita, del Qatar e del Kuwait. Quel è la motivazione? A quanto pare il film è stato bandito dopo che la Disney si è rifiutata di tagliare un bacio omosessuale. Vediamo più nel dettaglio.

Eternals: bandito a causa del bacio omossessuale di Phastos

Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry, è il primo supereroe apertamente gay della Marvel, innamorato di un personaggio interpretato da Haaz Sleiman.

Qualche tempo fa vi avevamo detto che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva indicato che la pietra miliare raggiunta con Phastos è “solo l’inizio” della rappresentazione LGBTQ+ nel franchise.

A quanto pare, i Paesi delle regioni del Golfo non hanno gradito il bacio tra il personaggio di Brian Tyree Henry e suo marito. Dovete sapere che l’omosessualità è ancora illegale in gran parte della regione ed è punibile con la morte sia in Arabia Saudita che in Qatar.

Non solo. A Singapore, Eternals è diventato il primo film del Marvel Cinematic Universe a ottenere un certificato M18, che limita il pubblico ai maggiori di 18 anni. Un portavoce dell’Infocomm Media Development Authority del Paese ha confermato che la causa di ciò sono sia i riferimenti omosessuali, sia il fatto che il film contiene anche una scena di sesso tra due personaggi eterosessuali.

Che questo porterà all’eliminazione della scena del bacio tra i due protagonisti maschili? No, per fortuna. La regista Chloe Zhao, che ha vinto l’Oscar per la migliore regia all’inizio di quest’anno per Nomadland, ha parlato recentemente del suo desiderio di non modificare alcuna scena solo per placare i censori.

Inoltre, l’attore libanese Sleiman, che ha fatto coming out come gay nel 2017, ha parlato dell’importanza della scena alla prima del film.

“È salvavita. Potete immaginare quante vite questo salverà, ragazzi, giovani checche, che sono vittime di bullismo, che si suicidano e che non si vedono rappresentati? E ora possono vedere questo e capire di essere normali.”

Questa è una notizia che ci ricorda quando nel 2020 è stato vietato nel 2020 Onward – Oltre la magia della Pixar (potete recuperarlo su Amazon!) che presentava una breve scena che coinvolgeva una poliziotta lesbica ciclope doppiata da Lena Waithe. In Russia, l’uso della parola “fidanzata” è stato cambiato in “partner”.

Vi ricordiamo che Eternals è diretto da Chloé Zhao, che ha vinto il premio come miglior regista agli Oscar di quest’anno per il suo lavoro alla Searchlight Pictures in Nomadland su una sceneggiatura scritta da Matthew e Ryan Firpo.

Nel cast troviamo Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Barry Keoghan, Don Lee, Brian Tyree Henry (Phastos), Gemma Chan e Kit Harington.