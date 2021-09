Eternals, il personaggio di Ajak spiegato da Salma Hayek

Eternals, il nuovo film dell’MCU in arrivo nelle sale durante il prossimo mese di novembre di quest’anno e diretto dal premio Oscar Chloé Zhao, è sicuramente tra i progetti più attesi tra quelli appartenenti alla cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Similmente al recente Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, il prossimo film dell’MCU introdurrà nuovi eroi mai visti prima, portando così l’attenzione dei fan lontana dai classici Iron Man, Captain America e soci.

Eternals segue le vicende di un gruppo di esseri immortali che hanno vissuto sulla Terra per diversi millenni, istruiti dai loro creatori e signori noti come i Celestiali, i quali gli hanno imposto di non interferire mai negli affari umani a meno che le loro controparti malvagie (i Devianti) ne siano direttamente coinvolti. Tuttavia, l’improvviso ritorno di metà della popolazione terrestre in Avengers: Endgame (qui in offerta speciale) costringe gli Eterni a tornare in azione. Nel cast del film troviamo anche Salma Hayek nel ruolo di Ajak, l’unico personaggio in grado di comunicare con i Celestiali.

Ora, in un’intervista con Total Film (qui la notizia originale), l’attrice 55enne ha rivelato alcuni dettagli inediti su Ajak, dichiarando che la regista Chloé Zhao ha deciso di “trasformare” il personaggio, che nei fumetti Marvel Comics è di sesso maschile. Nel film atteso nelle sale Ajak non è una “madre” nel senso stretto del termine, ma un’aliena che non è in grado di avere figli. Quindi, invece di limitarsi a un cambio di sesso rispetto alla controparte cartacea, Salma Hayek ha proposto a Zhao di portare sul grande schermo una visione della femminilità realmente particolare.

I fan sapevano già che Ajak sarebbe stato un personaggio diverso rispetto a quello visto tra le pagine dei fumetti, ma ora la Hayek ha confermato di come Ajak sia di fatto intesa come la figura materna del gruppo. Se gli Eterni possano o meno riprodursi non è dato sapere al momento, sebbene le loro origini, la storia e altri dettagli fondamentali saranno senza dubbio spiegati nel film in uscita nelle sale italiane il 3 novembre prossimo. Nel cast troveremo anche Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Lia McHugh (Sprite), Barry Keoghan, Don Lee, Brian Tyree Henry (Phastos), Gemma Chan e Kit Harington.