Quando Jack “King” Kirby creò per la prima volta Gli Eterni, esseri cosmici dai poteri semidivini, l’idea generale era quella di tenere questi nuovi personaggi lontani dalla continuity classica delle storie Marvel, dopotutto, una storia di personaggi creati dall’energia cosmica da una razza di alieni giganti, che nel frattempo avevano anche creato la razza umana e la mostruosa razza dei Devianti, di cui ogni membro era diverso l’uno dall’altro, rappresentazione fisica del caos, forse cozzava un poco con l’idea base della Marvel di mostrarci il mondo fuori dalla nostra finestra, sebbene colmo di tutine colorate e di poteri straordinari.

I vertici della casa editrice però insisteranno parecchio, e dopo qualche numero finalmente Gli Eterni faranno la loro apparizione nell’universo condiviso della Casa delle Idee, e fra poco potremo anche vederli sul grande schermo. In verità però, nel bene o nel male, gli Eterni sono stati raramente dei giocatori di primo piano, tanto che spesso questi potentissimi personaggi hanno avuto più un ruolo da comprimari che da protagonisti. Questo non gli ha impedito certo di avere sotto la loro cintura alcune storie veramente interessanti, se quindi avete una voglia matta di saperne di più, vi consigliamo noi qualche fumetto che potreste leggere per aumentare la vostra cultura Eternica.

Vi ricordiamo però, che nei fumetti, la cose non funzionano proprio come nei film, e che spesso di questo o quel personaggio, esistono varie versioni, scritte e modificate nel corso degli anni, e che quindi saltando avanti ed indietro nel tempo con le storie, potreste trovare qualche discrepanza qui e là, ma non vi preoccupate, fa tutto parte del gioco, ed una volta capite bene le regole, ne diventerete presto maestri.

Eternals: le letture essenziali

Eternals (2021) di Kieron Gillen & Esad Ribic

Come spesso accade, quando i Marvel Studios hanno un film alle porte, la proprietà protagonista della pellicola ottiene una sua serie regolare, e gli Eterni non fanno eccezione.

In questa serie regolare (ancora in corso di pubblicazione) lo scrittore Kieron Gillen ed il disegnatore Esad Ribic ci portano in un’esplorazione profonda di cosa significhi essere un Eterno, e tutti i segreti di questa specie che credevamo immutabili. Kieron Gillen è un autore inglese famoso specialmente per il suo lavoro su fumetti indie, ma si è spesso occupato di esseri semidivini (peraltro anche in Marvel, scrivendo per un po’ la avventure di Loki), e di come renderli umani ed il suo stile ben si sposa con queste creature eteree ed eterne. Esad Ribic, è un autore croato, fra i più bravi ed espressivi sulla piazza, il cui stile fotorealistico è fortemente influenzato dall’arte classica, perfetto per dare la giusta gravitas ad un fumetto di supereroi.

Insomma, da un unione di ingredienti e di potenziale puro, si viene a creare un qualcosa di veramente esplosivo, che affascina sia neofiti, che appassionati duri e puri.

» Potete acquistare Eterni Vol. 1 – Solo la Morte è Eterna su Amazon.

Eternals (2007) di Neil Gaiman & John Romita Jr.

Forse l’esordio degli Eterni più facile da capire per i nuovi lettori: ci troviamo infatti di fronte ad un rilancio, o per meglio dire un reboot di questi personaggi: per qualche strana ragione, tutti gli Eterni vivono ora in corpi umani, e non hanno nessun ricordo del loro passato divino. Per caso, o per destino uno ad uno i nostri eroi ed eroine riescono piano piano a riprendere coscienza delle loro possibilità, e si devono dedicare non sol a risolvere il mistero di chi abbia rubato le loro vite, sia adempiere al loro ruolo di guardiani del pianeta.

Neil Gaiman ha bisogno di molte poche presentazioni, autore di culto di alcune delle opere più di successo della cultura pop degli ultimi 30 anni, da sempre Gaiman si occupa di raccontare le idee, e le idee immortali, quindi quale miglior narratore per Gli Eterni? E se lo volete sapere sì, anche i protagonisti del fumetto culto del buon Neil, Sandman si chiamano “Gli Eterni”, ma in inglese vengono chiamati “The Endless”,color che non hanno fine, ma non possiamo non notare che in traduzione italiana il gioco di parole sia comunque una buffa coincidenza.

Dal lato artistico, John Romita Jr. è stato per anni un fiero apripista dello stile di casa Marvel, riuscendo a fondere la graniticità e l’espressività del padre, e la fluidità e stranezza di Steve Dikto, creando negli anni alcune delle storie più iconiche di personaggi di primo piano come Spider-Man e gli X-men. Su gli Eterni, Romita mette tutta la sua potenza drammatica, cercando di modernizzare il tratto classico, e fa un lavoro tutto sommato egregio. Se pensate che gli Eterni siano un concetto troppo alto, o troppo complesso, o se semplicemente trovate i fumetti di qualche anno fa troppo lenti e legnosi, allora questa è la versione degli Eterni che fa per voi.

» Potete acquistare Eternals (2007) di Neil Gaiman & John Romita Jr. su Amazon.

Avengers: la Saga di Proctor di Bob Harras e Steve Epting (1992)

Uno dei tentativi più riusciti di far coesistere Gli Eterni con il grande cosmo Marvel, avvenne sulle pagine degli Avengers, in un periodo storico dove erano gli X-men a fare il bello ed il cattivo tempo nei cui degli appassionati, e in pochi si seguivano le avventure dei Vendicatori, l’Eterna nota come Sersi entrerà a far parte del gruppo, innamorandosi di Nate Whitman, il supereroe noto come Cavaliere Nero, in quel periodo leader de facto dei nostri eroi.

Ovviamente, parlando di un gruppo di personaggi, le storie di questo lungo ciclo non sono tutte eterno-centriche, ma l’idea di inserire un personaggio così particolare all’interno di una formazione degli Avengers tutto sommato classica, portò a questa serie di avventure un sapore tutto nuovo, specie dal punto di vista del dramma da soap opera, in un turbine fatto do follia, triangoli amorosi, e nuovi spunti narrativi sia per gli eroi più potenti della Terra, sia per gli Eterni.

Bob Harras ha nella sua carriera grandissima esperienza nello scrivere i grandi gruppi di supereroi, avendo gestito per anni una letterale Legione dei Supereroi, e riesce a dare il giusto spazio ad ognuna delle ingombranti personalità di tutti i protagonisti. Lo Steve Epting che troviamo su questo ciclo non è lo Steve Epting a cui molti lettori sono abituati, ma è uno Steve ancora acerbo, con uno stile molto più rigido e sporco, ma comunque estremamente interessante. Se siete completisti, se amate gli Avengers, se volete azione a dismisura, e se pensate che nelle storie di “supertizi” ci voglia più soap opera, questa è la storia che fa per voi.

» Potete acquistare Avengers: la Saga di Proctor su Amazon.

Eterni: La Saga del Celestiale Dormiente (1985) di AA.VV.

La prima saga lunga degli Eterni non gestita dal suo creatore, aveva bisogno di qualcosa di molto forte per reggere il confronto con l’epica originale, e questo qualcosa sarà un pool dei più grandi creatori di fumetti degli anni ’80: Walter Simonson, Mark Gruenwald, Sal Busema, Joe Sinnot, Roger Stern,Christie Scheele e molti, molti altri.

La Saga del Celestiale Dormiente è una saga figlia del suo tempo, un tempo fatto di più o meno acuta decostruzione del mito del supereroe, delle cadute dei miti, e dopotutto c’è forse qualcosa di più mitico degli Eterni?

Partendo da un lutto in famiglia, questa saga si dimostra poliedrica e sfaccettata, affrontando con grande abilità tutta una serie di temi importanti, concentrandosi anche parecchio sulla società Deviante, i grandi avversari dei nostri eroi, ed introducendo anche il malefico Ghaur, che per anni sarà una spina nel fianco degli eroi della Terra.

Una storia moderna in modo sorprendente, ed un grande esempio di come a volte la macchina produttiva americana, come nello star system di Hollywood, riesca a produrre piacevoli letture anche senza una chiara visione autoriale.

» Potete acquistare Eterni: La Saga del Celestiale Dormiente (in inglese) su Amazon.

The Eternals di Jack “King” Kirby (1976)

Dove tutto è iniziato, le origini degli Eterni, dei loro nemici giurati Devianti e perché no anche delle razza umana, alla maniera di Jack “King” Kirby, il re dei fumetti. Una storia cosmica che fonde mitologia, fantascienza e soap opera con un facilità che pochissimi autori hanno potuto sfoggiare nel corso degli anni.

La nascita di una nuova cosmologia all’interno dell’universo Marvel, parallela a quella che Kirby aveva portato alla DC qualche anno prima con i Nuovi Dei, ma se quest’ultima era una storia che partiva dalla fine, per raccontarci un nuovo inizio, la storia degli Eterni semplicemente non poteva finire, perché la sua fine sarebbe stata anche la nostra.

Gli Eterni prima maniera sono un fumetto fuori posto rispetto alla produzione dell’epoca, troppo avanti sull’aspetto dei concetti, delle idee che letteralmente strabordano dalle pagine, idee vere, reali e tangibili come l’inclusione, e alcune che potrebbero essere vere solo se viste in un fumetto, come un equazione matematica tatuata su di un pollice che può distruggere un mondo in un solo gesto. Dall’altro punto di vista, quando il fumetto si stava muovendo per essere più agile e meno verboso, gli Eterni di Kirby invece presentavano muri di testo e spiegazioni che possono a volte risultare ostici agli occhi dei lettori.

Resta il fatto che a livello concettuale ci troviamo di fronte ad una miniera di significato, dove spesso il vero senso della storia va letto fra le righe, e dove ogni pagina è un pugno in faccia da quanto sia potente ed esplosiva, ma dopotutto si parla di Jack Kirby, uno che la grammatica del fumetto di supereroi l’ha inventata e ridefinita per 70 anni.

Una lettura più impegnata del solito, ma una lettura che lascia senza parole.

» Potete acquistare Gli Eterni di Kirby Vol. 1 – Il Giorno degli Dei su Amazon.