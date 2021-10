Eternals: una lettera d’amore a Jack Kirby secondo Kevin Feige

Eternals è il prossimo e attesissimo film del Marvel Cinematic Universe appartenente alla Fase 4, previsto per il prossimo mese di novembre nelle sale. Il film è basato sul fumetto The Eternals di Jack Kirby, pubblicato per la prima volta nel 1976. Insieme a Stan Lee, Kirby è ampiamente considerato una delle figure più importanti della storia del fumetto, con le sue opere che includono personaggi come i Fantastici Quattro, Thor, Pantera Nera e Silver Surfer, tra gli altri.

Quello che ha rivelato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, è che Eternals è una lettera d’amore dedicata proprio al creatore originale del fumetto Jack Kirby, morto nel 1996. Vediamo più nel dettaglio.

Eternals: “una lettera d’amore a Jack Kirby”, le dichiarazioni di Kevin Feige

Eternals ha recentemente avuto la sua prima mondiale a Los Angeles e la critica non si è trattenuta con elogi positivi per la sua profondità emotiva, nonché la scelta stilistica della regista di origini cinesi Chloé Zhao con i suoi tipici paesaggi e tramonti che abbiamo già visto in Nomadland. Alcuni hanno paragonato Eternals, per la sua epicità, alla Snyder’s Cut di Justice League.

Di che cosa parla Eternals? Il film racconta la storia di una razza aliena immortale, conosciuta come Eterni, che si riunisce dopo migliaia di anni di latitanza sulla Terra per combattere una forza malvagia conosciuta come Deviants.

In un’intervista con THR, Kevin Feige rivela che il film rende omaggio a Jack Kirby. Feige ha anche detto che è un peccato che Kirby non sia mai vissuto per vedere quanto le sue storie sarebbero diventate potenti e di successo come parte del MCU. Eternals, e gran parte del MCU, nasce proprio dalle idee di un uomo e alla sua rielaborazione di quelle idee in forma di fumetto:

L’intero film è una lettera d’amore a ciò che un uomo è stato in grado di fare con una matita, seduto ad una piccola scrivania sulla East Coast. L’altro giorno pensavo: ‘Che figata vivere nella linea temporale in cui William Shatner è andato nello spazio nella vita reale? Uno degli inconvenienti, si potrebbe dire che ce ne sono molti, dell’attuale linea temporale in cui viviamo, è che Jack Kirby è morto prima di poter vedere tutto questo.

Le prime reazioni al film danno credito all’idea che Eternals sia davvero una lettera d’amore a Kirby e all’idea che un solo uomo con una matita e un’idea abbia il potere di cambiare il mondo.

Eternals, basato su una sceneggiatura scritta da Matthew e Ryan Firpo, è atteso nelle sale italiane il prossimo 3 novembre 2021: nel cast troviamo, Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Barry Keoghan, Don Lee, Brian Tyree Henry (Phastos), Gemma Chan e Kit Harington. Il film ci spiegherà anche le conseguenze delle azioni degli Avengers dopo gli eventi visti in Endgame, che potete recuperare su Amazon!