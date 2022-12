Eternity la nuova serie edita da Sergio Bonelli Editore di Alessandro Bilotta. L’autore romano è uno dei più apprezzati del pubblico italiano non solo per il suo lavoro su Dylan Dog nella saga “alternativa” de Il Pianeta dei Morti ma anche per Mercurio Loi, serie che era riuscita a conciliare le spinte più intimiste e riflessive del fumetto autoriale con la serialità più popolare.

Eternity di Alessandro Bilotta: l’eterno paradiso di plastica targato Sergio Bonelli Editore

Di cosa parla Eternity?

Con Eternity, Alessandro Bilotta torna nuovamente a Roma, ma una futuribile ispirata ai glitterati anni 60, dove si muove Alceste Santacroce, uno snob giornalista di gossip che sguazza negli ambienti più torbidi della Capitale ovvero cinema, moda, TV e politica. È proprio in questa rete di sogni e inganni che Alceste sarà un Caronte sui generis per un Inferno contemporaneo fatto di studi televisivi, palazzi del potere e periferie dalle quali fuggire.

Quali sono i protagonisti e i personaggi di Eternity?

Il protagonista di Eternity è Sant’Alceste ovvero la firma dietro cui si cela Alceste Santacroce, il più importante giornalista di gossip, anche se lui preferisce definirsi cronista mondano, del settimanale L’Infinito. Alceste è sempre al lavoro: distaccato, snob, annoiato, propenso alle esagerazioni e capace di aprirsi la strada al suo prossimo scoop a tutti i costi. Non sopporta il revival degli anni 60 imperante a Roma, è un avido collezionista dei fumetti di Falco Blu e ha avuto una relazione di due anni terminata bruscamente proprio per assicurarsi uno scoop sulla misteriosa Contessa Cardarelli.

Gli altri personaggi introdotti nel primo volume Eternity – La Morte è un Dandy sono Quinto Serafini, il direttore de L’Infinito. È ex-attore prodigio che è stato protagonista della fiction Don Saturnino, caduto in disgrazia dopo le voci sulla sua omosessualità. E Lucrezia, una influencer sulle cui tracce si mette Alceste seguendo una storia che coinvolgerebbe il Ministro della Famiglia e e con cui intraprende una travolgente relazione.

In questo primo volume c’è anche un cammeo abbastanza palese e autoreferenziale: si tratta di Mercurio Loi e Ottone. I due protagonisti di Mercurio Loi sono infatti gli avventori di un ristorante in cui Alceste e Lucrezia stanno cenando e lo stesso Alceste interagisce con Mercurio dicendogli candidamente che “assomiglia ad un personaggio dei fumetti”, la risposta è ovviamente caustica.

Come è nato Eternity?

Abbiamo chiesto direttamente ad Alessandro Bilotta, in una intervista realizzata in concomitanza di Lucca Comics and Games 2022, di raccontarci come e quando è nata Eternity.

L’idea è nata pensando che il mondo dello spettacolo ci rappresenti meglio di ogni altra cosa, cerchiamo di metterci continuamente al centro della scena. Si diceva che saremmo stati tutti famosi per un quarto d’ora. In realtà oggi ognuno è famoso per sempre, anche se solo nella propria testa.

Abbiamo chiesto all’autore anche come ha pensato a questa Roma sospesa fra passato e presente a metà strada fra Mad Men, La Dolce Vita di Federico Fellini e l’epoca d’oro del Piper eppure futuribile.

Perché la sospensione fra passato e presente è per me la definizione di Roma e degli esseri umani che ci vivono, camminando tra antiche rovine accanto a edifici modernissimi. Avere grandi aspirazioni e venire di continuo riportati con i piedi per terra può essere malinconico e la malinconia è una protagonista di queste storie.

I volumi di Eternity

Eternity è pubblicata da Sergio Bonelli Editori all’interno dell’etichetta Audace in volumi cartonati formato 22×30 cm con fogliazione e periodicità variabile. Ai testi ci sarà sempre Alessandro Bilotta mentre diversi disegnatori fra cui Sergio Gerasi, Matteo Mosca, Francesco Ripoli e Sergio Ponchione. I volumi saranno tutti autoconclusivi, ma con sviluppi progressivi e importanti che si verificheranno più o meno ogni sei volumi.

Eternity – La Morte è un Dandy è il primo volume cartonato formato 22×30 cm da 72 pagine. I testi sono di Alessandro Bilotta mentre disegni sono di Sergio Gerasi con i colori di Adele Matera. La copertina è firmata sempre da Sergio Gerasi.

Potete leggere la nostra recensione di Eternity – La Morte è un Dandy cliccando QUI.

Una Roma immersa nella nostalgia fa da sfondo a uomini e donne che cercano l’immortalità, in questa vita o nell’altra. Il cinema, l’arte, la televisione, la politica sono mondi che compongono una Babele all’interno della Città che prometteva di essere Eterna. La ricerca di un senso a questa esistenza è ciò che muove un giornalista dell’Infinito, il celebre settimanale di gossip. Si firma Sant’Alceste, ma il suo nome è Alceste Santacroce e sa aprirsi strade per camminare attraverso l’indescrivibile. Quando conosce Lucrezia, una delle tante anime in pena di un Paradiso di plastica, deve dividersi fra la tentazione di fare il proprio mestiere e quella di amare. Ma non potrà evitare di essere la guida involontaria di un luogo da cui non è facile uscire vivi…