L’European Space Agency seleziona nuovi astronauti per prepararsi alle missioni nello spazio del ventunesimo secolo.

Per la prima volta in 11 anni, l’European Space Agency sta cercando nuovi astronauti. Queste reclute lavoreranno a fianco degli attuali astronauti mentre l’Europa entra in una nuova era di esplorazione spaziale. Le selezioni apriranno il 31 Marzo 2021 e l’European Space Agency caldeggia fortemente che alle selezioni partecipino anche le donne, dato che uno degli obiettivi dell’Agenzia è quello di ampliare la diversità di genere nelle proprie file. Il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner ha affermato:

Grazie a un forte mandato degli Stati membri dell’ESA a Space19+, il nostro Consiglio Ministeriale nel 2019, l’Europa sta prendendo il suo posto al centro dell’esplorazione spaziale. Per andare più lontano di quanto abbiamo mai fatto prima, dobbiamo guardare più in là di quanto abbiamo mai fatto prima. Questo processo di reclutamento è il primo passo e non vedo l’ora di vedere l’agenzia svilupparsi in tutte le aree di esplorazione e innovazione dello spazio, con i nostri partner internazionali, negli anni a venire.

David Parker, Direttore dell’ESA per l’esplorazione umana e robotica ha aggiunto:

Rappresentare tutte le parti della nostra società è una preoccupazione che prendiamo molto seriamente. La diversità all’ESA non dovrebbe riguardare solo l’origine, l’età, il background o il genere dei nostri astronauti, ma anche le disabilità fisiche. Per rendere questo sogno una realtà, insieme al reclutamento degli astronauti sto lanciando il Progetto di Fattibilità Parastronaut – un’innovazione di cui è giunto il momento.

Le selezioni per nuovi astronauti saranno aperte, esclusivamente sul sito dell’European Space Agency, dal 31 Marzo al 28 Maggio 2021 e ancora non sono stati resi noti i requisiti minimi, che comunque seguiranno quanto indicato nella sezione apposita del sito “Come diventare Astronauti“.

L’ESA prenderà in considerazione le candidature presentate al sito web ESA Carreer unicamente durante le otto settimane indicate. Dopo la cernita delle candidature inizierà un percorso di selezione suddiviso in sei fasi, che dovrebbe giungere a compimento entro Ottobre 2022. I dettagli di questo lungo processo di selezione verranno rivelati al pubblico durante una conferenza stampa che si terrà in via telematica il 16 Febbraio 2021 e vedrà coinvolti molti astronauti, tra cui anche Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. L’evento in lingua italiana si terrà tra le 15.30 e le 16.30 ora locale.