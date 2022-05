L’Eurovision Song Contest 2022, edizione n. 66 della popolare gara canora che coinvolge artisti da tutta l’Unione Europea, quest’anno si svolge in Italia! La manifestazione, che ogni anno guadagna sempre più seguito e popolarità, infatti, viene ospitata dalla nazione vincitrice dell’edizione precedente. E, dato che nel 2021 hanno trionfato i Maneskin con “Zitti e Buoni“, brano che ha spopolato in tutto il territorio europeo, l’Eurovision torna per la terza volta nel nostro Paese, dopo le edizioni del 1965 e del 1991.

Dunque quando si terrà l’evento e dove sarà possibile guardare l’Eurovision Song Contest 2022? Scopriamolo subito!

I Maneskin vincono l'edizione 2021 dell'Eurovision - Fonte: Eurovision.tv

Eurovision Song Contest 2022 – Le date e la location

Come da tradizione, l’Eurovision prevede due appuntamenti per le semifinali e una per la finale, in cui si decreterà il vincitore dell’edizione 2022. E, come dicevamo, la location quest’anno è tutta italiana. Ecco tutto quello che dovete sapere:

Il tema di quest’anno è: “The Sound of Beauty“, ovvero il suono della bellezza.

Location: PalaOlimpico di Torino

Semifinali: 10 e 12 maggio 2022

Finali: 14 maggio 2022

E siamo ormai prossimi alla finale del 14 maggio. Dei 41 brani in gara, provenienti da tutti i Paesi membri dell’UE, nonché da Regno Unito e Israele, solo 20 si contenderanno il primo posto, insieme ai Big Five, ovvero le cinque nazioni che per prime hanno finanziato il progetto radiotelevisivo europeo (Unione europea di radiodiffusione), di cui fa parte l’Italia anche come membro fondatore dell’Eurovision.

Chi andrà alla finale dell’Eurovision 2022?

A rappresentare l’Italia per l’Eurovision 2022 ci sarà la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022, ovvero Brividi di Mahmood e Blanco, che ha vinto il Best Lyrics Award dell’Eurovision 2022.

Ecco le canzoni finaliste, a cui si aggiungono i Big Five (Francia, Inghilterra, Italia, Spagna e Germania):

Finale del 14 maggio

Jérémie Makiese – Miss you (Belgio)

We Are Domi – Lights off (Repubblica Ceca)

Nadir Rustamli – Fade to black (Azerbaijan)

Ochman – River (Polonia)

The Rasmus – Jezebel (Finlandia)

Stefan – Hope (Estonia)

Sheldon Riley – Not the same (Australia)

Cornelia Jakobs – Hold me closer (Svezia)

Wrs – Llámame (Romania)

Konstrakta – In corpore sano (Serbia)

Marius Bear – Boys do cry (Svizzera)

Rosa Linn – Snap (Armenia)

Systur – Meo haekkandi sol (Islanda)

Monika Liu – Sentimentai (Lituania)

Maro – Saudade, saudade (Portogallo)

Subwoolfer – Give that wolf a banana (Norvegia)

Amanda Georgiadi Tenfjord – Die together (Grecia)

Kalush Orchestra – Stefania (Ucraina)

S10 – De diepte (Paesi Bassi)

Eurovision 2022 – Come guardare in TV e in streaming

Come ogni anno, anche l’Eurovision 2022 sarà trasmesso in chiaro in Eurovisione, ovvero in tutto il territorio europeo. In Italia sarà possibile seguire la finale del 14 maggio in diretta su Rai 1, Rai 4 (canale 21 del Digitale Terrestre) e la piattaforma TivùSat sul canale 110.

Per quanto riguarda lo streaming, invece, la manifestazione sarà disponibile on demand su RAI Play, la piattaforma di streaming gratuita della RAI. In alternativa, sarà possibile seguire l’Eurovision 2022 in diretta sul canale YouTube ufficiale, con commento in lingua inglese, con la possibilità di rivederlo a piacimento al termine della manifestazione.

Non si sa ancora chi condurrà la trasmissione per l’Italia, anche se si fanno i nomi di Alessandro Cattelan, Chiara Ferragni, Laura Pausini e Mika. Si vociferava circa l’eventuale presenza di Claudio Baglioni, tuttavia l’evento verrà condotto in lingua inglese, dunque ci sono alcuni dubbi sull’effettiva presenza dell’amato artista italiano.

Come guardare l’Eurovision 2022 in streaming all’estero, anche fuori dall’Europa

Se per qualche ragione voleste seguire l’Eurovision 2022 da una piattaforma TV o in streaming di un altro Paese, potreste aver bisogno di una VPN. Dato che l’evento è trasmesso in Eurovisione, è possibile che riusciate a seguirlo tranquillamente all’interno del territorio europeo, ma se così non fosse o se vi trovate proprio al di fuori dell’UE per motivi di lavoro o studio e volete seguire la manifestazione tramite RAI Play o altri canali online, allora la VPN diventa un requisito imprescindibile.

Abbiamo stilato per voi una top 3 delle migliori piattaforme di VPN oggi sul mercato, per aiutarvi a scegliere quella più adatta a voi.

Se volete approfondire l’argomento, invece, vi invitiamo a leggere i nostri articoli Cos’è una VPN (Virtual Private Network) e VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve.